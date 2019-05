Vysoké Tatry sú najvýznamnejšou letnou európskou destináciou

Na snímke turisti sa prechádzajú po vrchole Lomnického štítu (2 634 metrov nad morom) vo Vysokých Tatrách 27. januára 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zoznam desiatich najlákavejších európskych destinácií:

1. VYSOKÉ TATRY, SLOVENSKO

2. Madrid, Španielsko

3. Arktické pobrežie, Island

4. Hercegovina, Bosna a Hercegovina

5. Bari, Taliansko

6. Shetlandy, Škótsko

7. Lyon, Francúzsko

8. Lichtenštajnsko

9. Vevey, Švajčiarsko

10. Istria, Chorvátsko



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 21. mája (TASR) - Cestovateľský sprievodca Lonely Planet vyhlásil Vysoké Tatry za najvýznamnejšiu letnú európsku destináciu. V rebríčku miest Tatry predbehli aj známe cestovateľské ciele. Na Lomnickom štíte o tom v utorok na tlačovej konferencii informoval Joe Reville, generálny manažér Lonely Planet pre strednú Európu, ktorý zároveň zástupcom regiónu symbolicky odovzdal toto ocenenie.Vysoké Tatry, najvyššie pohorie Karpatského oblúka, kraľujú v zozname desiatich najlákavejších európskych destinácií.skonštatoval Reville. Spolu s ďalšími skúsenými cestovateľmi z celého sveta ocenili na Vysokých Tatrách aj možnosť vystúpiť na Gerlachovský štít, pokojné člnkovanie na čírej hladine Štrbského Plesa a tradičnú pohostinnosť na vysokohorských chatách.upozornil viceprezident pre zážitky Lonely Planet Tom Hall.Z rúk Joea Revilla si ocenenie prevzal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Michal Sýkora, spolu s prednostom Mestského úradu vo Vysokých Tatrách Eugenom Knotekom a Lukášom Brodanským zo spoločnosti Tatry Mountain Resorts. Vo Vysokých Tatrách je v súčasnosti veľký tlak na možnosť rozvoja, mnohí kritizujú, že často aj na úkor ochrany prírody. Samospráva vo Vysokých Tatrách zároveň dlhodobo upozorňuje, že medvede sú premnožené a žiada ich regulovaný odstrel či premiestnenie do iných častí krajiny.zdôraznil Sýkora. Zároveň skonštatoval, že ochrana prírody je najdôležitejšia a v regióne si to uvedomujú.Riaditeľka OOCR Veronika Littvová verí, že toto ocenenie pomôže do Tatier prilákať ešte viac ľudí zo zahraničia.skonštatovala Littvová.Reville dodal, že rebríček Best in Europe 2019 predstavuje európske destinácie, ktoré podľa neho stojí za to navštíviť a prináša tipy na výlety za gastronómiou či na miesta, ktoré návštevníci ocenia, keď potrebujú utiecť pred davmi. Za Vysokými Tatrami sa umiestnil napríklad Madrid, arktické pobrežie na Islande či Bari v Taliansku.