V Rakúsku sa turizmus zotavuje, naďalej však zostáva hlboko pod predkrízovou úrovňou

Domáci turizmus v Rakúsku sa zotavuje, tento rok však zostane hlboko pod predkrízovou úrovňou. Ďalekosiahle výpadky zo zimného obdobia dokáže letná sezóna nahradiť iba čiastočne.

Za celý rok 2021 tak môže dopyt v porovnaní s rokom 2019 klesnúť o viac ako 40 percent. Vyplýva to z odhadov ekonomického inštitútu Wifo, ktoré zverejnila vo štvrtok tlačová agentúra APA.

Letná sezóna

Prepad turizmu

11.6.2021 (Webnoviny.sk) -Samotná letná sezóna bude v porovnaní s predkrízovými hodnotami pravdepodobne slabšia o 16,5 percenta. Výrazne pod skoršími hodnotami zostanú tri mesiace od mája do júla, prenocovania počas augusta až októbra by sa, naopak, mohli pomaly priblížiť k úrovniam roka 2019, prognózuje inštitút.Problém pre domáci cestovný ruch predstavuje aj čiastočný výpadok turistov zo zahraničia. Dopyt v tomto segmente môže byť v porovnaní s obdobím pred pandémiou nižší zhruba o štvrtinu.Domáci turizmus sa počas zimnej sezóny od novembra 2020 do apríla 2021 prepadol o zhruba 90 percent. Zahraničný segment bol slabší až o 97 percent, čo znamenalo takmer totálny výpadok.Prenocovania rakúskych hostí oslabili miernejšie, a to o zhruba 70 percent. Pobyty v hoteloch boli totiž v prípade služobných ciest alebo športových podujatí čiastočne povolené.Príjmy odvetvia počas zimnej sezóny boli podľa odhadov inštitútu Wifo vo výške 1,21 miliardy eur. To bez započítania opatrení na zmiernenie dopadov pandémie predstavuje iba zlomok predkrízovej úrovne.