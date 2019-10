V Rakúsku zverejnili konečné výsledky parlamentných volieb

Na líder ÖVP Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. októbra (TASR) - Sčítavanie hlasov voličov v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v Rakúsku konali v nedeľu 29. septembra, bolo ukončené. V pondelok sa spočítali hlasy poslané poštou a vo štvrtok hlasy odovzdané mimo trvalého bydliska na základe voličských preukazov. Informovala o tom vo štvrtok večer agentúra APA.Podľa konečných výsledkov získala víťazná Rakúska ľudová strana (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza 37,46 percenta hlasov a v parlamente bude mať 71 poslancov. Druhá skončila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) so ziskom 21,18 percenta hlasov a 40 mandátmi. Tretia je Slobodná strana Rakúska (FPÖ) so ziskom 16,17 percent hlasov a 31 mandátov. Nasledujú Zelení s takmer 14 percentami a 26 mandátmi a strana NEOS (8,1 percenta, 15 mandátov). Strana Jetzt - Liste Pilz sa so ziskom 1,87 percenta hlasov do parlamentu nedostala.Volebná účasť po zrátaní 958.071 hlasov sa mierne zvýšila a dosiahla 75,59 percenta. Napriek tomu je druhá najnižšia od vzniku druhej rakúskej republiky v roku 1945.Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili v dôsledku májového rozpadu Kurzovej koaličnej vlády FPÖ a ÖVP, vyvolaného zverejnením kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Na ňom je zachytený už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami v roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. Strache v utorok oznámil, že odchádza z politického života.