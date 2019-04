V rámci podujatia Urban 2019 sprístupnili verejnosti pivnice na Tokaji

Na snímke návštevníci degustujú víno v tokajskej pivnici firmy Tokaj & CO v Malej Tŕni počas 12. ročníka jarnej prehliadky pivníc spojený s ochutnávkou tokajských vín pod názvom Urban 2019 v stredovekých pivniciach Vinohradníckej oblasti Tokaj 27. apríla 2019. Do akcie sa zapojilo sedem výrobcov vína. U každého bola pripravená degustácia s ponukou tokajských špecialít. Foto: TASR - Roman Hanc Na snímke návštevníci degustujú víno v tokajskej pivnici firmy Tokaj & CO v Malej Tŕni počas 12. ročníka jarnej prehliadky pivníc spojený s ochutnávkou tokajských vín pod názvom Urban 2019 v stredovekých pivniciach Vinohradníckej oblasti Tokaj 27. apríla 2019. Do akcie sa zapojilo sedem výrobcov vína. U každého bola pripravená degustácia s ponukou tokajských špecialít. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke archívne vína v tokajskej pivnici firmy Tokaj & CO v Malej Tŕni počas 12. ročníka jarnej prehliadky pivníc spojený s ochutnávkou tokajských vín pod názvom Urban 2019 v stredovekých pivniciach Vinohradníckej oblasti Tokaj 27. apríla 2019. Do akcie sa zapojilo sedem výrobcov vína. U každého bola pripravená degustácia s ponukou tokajských špecialít. Foto: TASR - Roman Hanc Na snímke archívne vína v tokajskej pivnici firmy Tokaj & CO v Malej Tŕni počas 12. ročníka jarnej prehliadky pivníc spojený s ochutnávkou tokajských vín pod názvom Urban 2019 v stredovekých pivniciach Vinohradníckej oblasti Tokaj 27. apríla 2019. Do akcie sa zapojilo sedem výrobcov vína. U každého bola pripravená degustácia s ponukou tokajských špecialít. Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Malá Tŕňa 27. apríla (TASR) - V rámci podujatia Urban 2019 v sobotu na Zemplíne sprístupnili verejnosti pivnice na Tokaji. Návštevníci mohli ochutnávať vína vo Veľkej Tŕni, Malej Tŕni, Bare a Viničkách.„Tak ako každý rok pod záštitou združenia Tokaj Regnum sme otvorili tokajské pivnice,“ uviedla pre TASR enologička Zuzana Čorbová s tým, že ide už 12. ročník podujatia. V tomto roku sa do akcie zapojilo sedem pivníc. „V každej z nich ponúkame štyri vzorky a takisto aj nejaké tokajské špeciality,“ priblížila.Okrem nich sa do podujatia zapojilo aj pracovisko košickej Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v obci Viničky. Tam môžu milovníci tohto moku ochutnať vzorky z degustácie, ktorá sa konala pod názvom Tokaj 2019. „Sme veľmi radi, že máme stále veľa návštevníkov a že im naše vína chutia a radi sa vracajú do našich pivníc aj mimo týchto akcií,“ doplnila Čorbová.