V rámci šetrenia sa „scivilnia“ niektoré pozície v policajnom a hasičskom zbore

Zrušenie vyslania "asičského pridelenca" v Prahe

Kontrola odhalila aj niekoľko kuriozít

9.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na pracoviskách ministerstva vnútra, ktoré zabezpečujú takzvané obslužné činnosti, postupne dochádza k takzvanému scivilňovaniu neobsadených policajných a hasičských miest.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová , proces súvisí aj so záväzkom všetkých ministerstiev znížiť svoje výdavky o desať percent a to bez ohrozenia ich chodu.„Prvé kroky viedli k prehodnoteniu efektivity zamestnancov. Ministerstvo vnútra je obrovský kolos, pod ktorý patrí viac ako 50-tisíc zamestnancov. Ide o štátnych zamestnancov, zamestnancov podľa zákonníka práce, či zamestnancov vo verejnom záujme, ale aj policajtov, hasičov, horských záchranárov, ktorí sú v služobnom pomere,” povedala Túrosová.V týchto dňoch podľa rezortu vnútra začala fungovať pracovná skupina, ktorá má súčasný stav polície zanalyzovať a pripraviť novú stratégiu rozvoja, ktorou sa posilnia najdôležitejšie oblasti.„Ďalšie možnosti scivilnenia sú v súčasnosti v štádiu posudzovania aj s poukázaním na finančné dopady na štátny rozpočet. Týmito krokmi by sme mohli vyriešiť dlhodobú obsadenosť v polícii, ktorá sa pohybuje na úrovni 90 percent,” uviedla Túrosová.Súčasťou šetrenia v rezorte je podľa ministerstva napríklad zrušenie vyslania takzvaného hasičského pridelenca v Prahe, teda zástupcu na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému na zastupiteľskom úrade v Českej republike. Túto funkciu zastával od januára tohto roku bývalý šéf hasičov Alexander Nejedlý.Na návrh ministra vnútra bol vládou zrušený aj úrad vládneho splnomocnenca pre Schengenské acquis (predpisy).„Rezort vnútra naďalej zostáva centrálnym orgánom zodpovedným za prevažnú časť oblastí implementácie, pričom spolupracuje s ostatnými rezortmi. Ide najmä o oblasť kontroly hraníc, policajnej spolupráce, taktiež Schengenský informačný systém a ochranu osobných údajov. Tieto činnosti budú, tak ako doteraz, zabezpečovať pracoviská ministerstva vnútra, najmä úrad medzinárodnej policajnej spolupráce či úrad hraničnej a cudzineckej polície,” vysvetlila Túrosová.Rezort doplnil, že kontrola efektívnosti na pracoviskách odhalila aj niekoľko kuriozít. „Priamo na ministerstve bol už viac ako desať rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku. Taktiež sme sa rozlúčili s 'nadčasovým' kolegom, ktorý si svojvoľne zaviedol homeoffice dva roky pred protiepidemiologickými opatreniami. Tabuľky týchto pracovníkov boli použité na posilnenie útvarov, ktoré ľudské zdroje využijú efektívnejšie,” dodala hovorkyňa.