V rebríčku slovenských hudobných videí dominuje rap a hip-hop, na prvé miesto sa dostala aj reklama

Slovenský YouTube 2020 – najpopulárnejšie hudobné videá:

1. SIMA feat. KALI - Toto leto (prod. H0wdy & Gajlo) – SIMA official



2. 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video) – Tekashi 6ix9ine



3. SEPAR - OG (Official Video) – DMS RECORDS



4. Hrdza - Slovensko moje, otčina moja (SVIŇA - titulná pieseň) – CinemArt SK



5. Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake – FutureVEVO



6. Peter Bič Project - Stoj – PeterBicProjectVEVO



7. EGO - PUMPA feat. BEN CRISTOVAO x SIMA prod. TOMÁŠ GAJLÍK x BIIZA – PODZEMIE



8. Kontrafakt - Pocity feat. Sima (Official Video) – DONFANTASTICKYPESS



9. Nerieš - Ruka Na Volante |Official Video| – NeriesOfficial



10. Separ ft. Tina - Všetci za jedného (prod. Tomi Popovič) – DMS RECORDS







Slovenský YouTube 2020 – najpopulárnejšie nehudobné videá:

1. Minútová verzia - Veselé ponožky, čo nemajú páru - Oficiálna Dedoles reklama – Dedoles



2. Vodiča vyrušil pes na snouborde (NOVINY TV JOJ) – Televízia JOJ



2. Typy frajerov vo vzťahu | Zrebný & Frlajs – Zrebny & Frlajs



4. KÚPIL SOM SI VYSNÍVANÝ BYT – Expl0ited



5. 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House – Mr. Tfue



6. SuperStar - Sexy Timotej Májsky – Televízia Markíza



7. MÁM NOVÝ BYT, NOVÉ AUTO A...zásnuby? – MOMA



8. Ženy odpovedajú na otázky, ktoré sa muži hanbia opýtať – Nasklee



9. Ondra Vlček (OndraVlcek) – RECAST – Duklock



10. Otázky a Odpovede s MOONOM – Klarisa





Faktory rozhodujúce pri zostavovaní rebríčkov

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Rebríčku slovenských hudobných videí na YouTube dominuje rap a hip-hop. V koncoročnom YouTube rebríčku 2020 obsadila prvé miesto speváčka Sima. Prvú priečku jej priniesla spolupráca s Kalim na pesničke „Toto leto“.Až na dve výnimky sú v prvej desiatke zastúpené domáce produkcie. V tlačovej správe o tom informovala Daša Paulíčková zo spoločnosti Grayling Slovakia.„Milým prekvapením je štvrté miesto kapely Hrdza s mladou speváčkou Luciou Gibarti, ktorej skladba Slovensko moje, otčina moja bola titulnou piesňou úspešnej slovenskej politickej drámy Sviňa,“ priblížila Paulíčková.V nehudobnom rebríčku obsadila prvé miesto reklama od spoločnosti Dedoles.Druhé miesto patrí reportáži televízie Joj z nočného sídliska v Michalovciach, kde mladík po náraze svojho auta tvrdil, že v ňom viezol psa na snowboarde, ktorý mu prepol pesničku a to bolo dôvodom jeho nepozornosti. Tretiu pozíciu v rebríčku obsadilo duo Zrebny & Frlajs.Rebríčky najpopulárnejších videí na slovenskom YouTube v roku 2020 sú zostavené na základe viacerých faktorov, ktoré určujú popularitu jednotlivých videí. Ide najmä o povahu sledovanosť či počet zhliadnutí vzťahujúcich sa na danú krajinu.Vzhľadom na rôznorodosť videí, ktoré používatelia na YouTube sledujú, je nehudobný rebríček obmedzený na jedno video od konkrétneho tvorcu či tvorivých zoskupení. Mnohé videá sa k vrcholu môžu priblížiť, no publikované rebríčky zahŕňajú vždy len Top 10.