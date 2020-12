Video: Na obrazovkách televízie sa počas Vianoc objaví nová rozprávka O liečivej vode

Aj tohtoročný Štedrý deň bude bohatší o novú televíznu rozprávku. Novinka O liečivej vode vznikala počas roka v koprodukcii Trigon Production, Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a Českej televízie. Televízny darček režiséra Jána Sebechlebského zavedie divákov do krajiny, v ktorej žili vo vzájomnej symbióze vedľa seba ľudský svet a svet vôd.





V ľudskom svete vládol spravodlivou rukou Kráľ Juraj, vo vodnom Vodná pani spolu so svojimi pomocníkmi. Keď jedného dňa ťažko ochorie malá princezná Hanka, daruje Vodná pani kráľovi vodu, ktorá má moc vyliečiť každú chorobu. Vodná pani má však podmienku - liečivá voda sa nesmie dostať do rúk podlého človeka, pretože by sa navždy stratila. Všetko dobré a ušľachtilé však možno zneužiť. Kráľov brat Filip a jeho pomstychtivá manželka majú s vodou iné plány a neštítia sa ani zločinu.Nakrúcanie bolo pre filmárov neľahkým orieškom, keďže rôzne protipandemické opatrenia počas roka spôsobili nielen posuny v natáčaní. Aj čas na výrobu náročných rozprávkových masiek, kostýmov a scén bol kriticky krátky, napriek tomu si tvorcovia dali na vizuálnej stránke filmu záležať. Pod expresívne výtvarné riešenie sa podpísali kostýmový výtvarník Ján Kocman, ktorého práce mali diváci možnosť vidieť napríklad v televíznej sérii Mária Terézia, a architekt Tomáš Berka, ten má na konte spolupráce na amerických veľkofilmoch.





Rozprávkové kráľovstvo nakrúcali v historických pamiatkach ako sú Bojnický zámok, Hrad Červený kameň, Zámok v Smoleniciach či Vodný kolový mlyn v Tomášikove. Výzvou bolo najmä vytvorenie vodného kráľovstva. V pôvodných návrhoch sa objavila aj Dobšinská ľadová jaskyňa. Riešenie napokon neponúkla príroda, ale technológia "virtual set", akú využívajú americké sci-fi filmy. "Technológia funguje na princípe veľkoformátovej LED steny, na ktorej sa premieta požadovaný a vopred pripravený obsah," vysvetľuje Janka Motyčková, PR manažérka rozprávky.



Úlohu Hanky si zahrala česká herečka Darija Pavlovičová, spravodlivého a múdreho Kráľa Juraja Marián Mitaš, chamtivú a pomstychtivú Vojvodkyňu Henrietu Zuzana Kanócz, Jakuba stvárnil Jakub Spišák a Vodnú pani česká herečka Linda Rybová. V hereckej zostave ďalej figurujú Juraj Hrčka, Rebeka Poláková, Juraj Kemka, Petr Vaněk, Anikó Vargová, Attila Mokos, Marián Labuda ml., Peter Šimun a iní.



Titulná pieseň k štedrovečernej rozprávke dostala názov Z hladín. Je dielom speváčky a skladateľky Kataríny Málikovej. "Zaujímavosťou je, že pieseň má dve jazykové mutácie - slovenskú a českú k obom jazykovým verziám rozprávky. Českú verziu naspievala populárna česká speváčka Lenka Dusilová," dodala Motyčková.