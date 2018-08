V registri železničnej infraštruktúry nebudú len údaje ŽSR, tvrdí úrad

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Register železničnej infraštruktúry musí zabezpečiť štát, najlepšie cestou dozorného orgánu štátnej správy, aby naplnil požiadavky európskej legislatívy. Zároveň takáto povinnosť vyplýva pre Dopravný úrad aj zo zákona o dráhach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Dopravného úradu Eva Oravcová, čím reagovala na kritiku súťaže na register železničnej infraštruktúry zo strany opozičného poslanca z SaS Miroslava Ivana.Za vedenie tohto registra bude zodpovedný Dopravný úrad, ktorý vyhlásil súťaž na jeho vytvorenie, prevádzku a údržbu. Cenu za zákazku odhaduje vo výške 148.350 eur bez dane z pridanej hodnoty.Podľa Ivana je však tender na register železničnej infraštruktúry nezmyselným čerpaním verejných peňazí. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali podľa neho poskytnúť potrebné údaje o železničnej infraštruktúre Dopravnému úradu, a ten by ich mal zverejniť vo vlastnej réžii.kládol otázky Ivan.Podľa Oravcovej však údaje, ktoré má ŽSR, nie sú obsiahnuté v informačnom systéme, ktorý bol kompatibilný s integrovaným zberom údajov medzi železničnými podnikmi a orgánmi štátnej správy v jednotlivých členských štátoch EÚ a s požiadavkami Európskej komisie.doplnila Oravcová. Preto sa štát a Dopravný úrad podľa jej slov rozhodli naplniť požiadavky európskej legislatívy formou vytvorenia informačného systému registra železničnej infraštruktúry. Prostriedkami, ktoré má k dispozícii ŽSR, by totiž európska legislatíva nebola splnená.avizovala Oravcová. Finančne veľmi náročnou operáciou, ktorá je aj predmetom verejného obstarávania, je podľa jej slov vytvorenie rozsiahleho IT nástroja, ktorý pretransformuje údaje z rozličných externých databáz do požadovaného tvaru a poskytne ich oprávneným užívateľom podľa stanovených požiadaviek Európskej komisie.Do registra nepôjdu len údaje zo ŽSR, ale jeho súčasťou bude aj vyše 500 súkromných železničných dráh slúžiacich predovšetkým pre potreby zabezpečovania nákladnej dopravy.Podľa predpokladu Dopravného úradu by mal tento projekt začať fungovať v základnej forme ešte do konca tohto roku a jeho plná prevádzka sa očakáva od začiatku roka 2022. Register by mal okrem iného poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre napríklad výrobcom železničných vozidiel či železničným podnikom, aby si overili zlučiteľnosť plánovanej vlakovej dopravy so železničnou infraštruktúrou.