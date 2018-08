Maloobchodné tržby v USA v júli vzrástli viac, než sa čakalo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v USA sa v júli zvýšili viac, než sa očakávalo. Domácnosti viac nakupovali autá a oblečenie. To signalizuje, že ekonomika USA mala dobrý štart do 3. kvartála.Maloobchodné tržby v júli medzimesačne stúpli o 0,5 % po 0,2-% zvýšení v júni, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom len o 0,1 %. Ministerstvo tiež znížilo údaj za predchádzajúci mesiac z pôvodne udávaných +0,5 %.V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v júli vyskočili o 6,4 %.Jadrové tržby, do ktorých sa nezapočítava predaj áut, benzínu, stavených materiálov a stravovacie služby, v júli vzrástli o 0,5 % po 0,1-% poklese v júni, pričom ekonómovia predpovedali zvýšenie o 0,4 %.Ekonomika USA v 2. kvartáli 2018 v medziročnom porovnaní expandovala o 4,1 %. To bol takmer dvojnásobok v porovnaní s tempom rastu 2,2 % v prvých troch mesiacoch. Ekonomika si zrejme neudrží takéto vysoké tempo rastu, vo všeobecnosti sa v 3. štvrťroku počíta s jeho spomalením na približne 3 %.Tržby v oblasti predaja áut v júli medzimesačne stúpli o 0,2 % po 0,1-% zvýšení v júni. Tržby čerpacích staníc vzrástli o 0,8 % a tržby predajcov oblečenia o 1,3 % po 1,6-% poklese.