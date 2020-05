V. Remišová: Dohoda na šéfovi prokuratúry v rámci koalície nebude

Žiadna dohoda za zatvorenými dverami na kandidátovi na generálneho prokurátora v rámci koalície nebude. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Poslanci parlamentu budú mať podľa nej pri voľbe voľnú ruku. Za dôležité považuje verejné vypočutie kandidátov, ktoré by podľa nej mala vysielať verejnoprávna televízia.





"Doteraz to bolo tak, že členovia vládnej koalície sa dohodli niekde za zatvorenými dverami na nejakom kandidátovi, ktorého parlament potom už len poslušne odhlasoval. V tomto prípade to tak vôbec nebude. Pre nás je verejné vypočutie veľmi dôležité," povedala Remišová v relácii s tým, že aj občania budú môcť posúdiť kandidátov.Koalícia sa podľa Remišovej zhodla, že do voľby na tento post sa bude môcť prihlásiť aj neprokurátor. "Chceme, aby to bolo otvorené čo najširšiemu okruhu kandidátov," priblížila. Potrebnú zmenu legislatívy do parlamentu predložia podľa jej slov cez poslanecký návrh. "Nepôjde to v skrátenom legislatívnom konaní, pôjde to ako poslanecký návrh, to znamená, že bude priestor aj na pozmeňujúce návrhy na vylepšenie tak, aby však Jaromír Čižnár nepresluhoval. Nie je žiadny dôvod, aby sme mu dávali nejaké dva, tri mesiace navyše vo funkcii," doplnila vicepremiérka.Otázky, aké mená sú v hre, sú podľa Remišovej zbytočné, pretože do voľby sa môže prihlásiť ktokoľvek a poslanci majú vyberať na základe verejného vypočutia.