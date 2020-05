Zjednodušenie obchodného registra by pomohlo v boji proti korupcii, tvrdia mimovládky

Zrýchlenie zápisov

Zmena legislatívy

17.5.2020 - Obchodný register nefunguje dobre, jeho zjednodušenie a zrýchlenie zápisov a zmien by pomohlo v boji proti korupcii. Pre agentúru SITA to uviedli riaditeľ Aliancie Fair-play (AFP) Peter Kunder a šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.Reagovali tak na plány vlády, ktorá vo svojom programe avizuje zavedenie nového obchodného registra. Zlepšiť tým chce podnikateľské prostredie.„Obchodný register nefunguje dobre. Zápisy sú zdĺhavé, čo otvára priestor na korupciu. Ak má podnikateľ dlho čakať na zmenu, ktorá je pre neho dôležitá, hľadá si iné ‚cestičky', ako to urýchliť,” opisuje Petková súčasný stav.Kunder zase spomína problém s menovcami v registri, ktorý sťažuje verejnú kontrolu. Ak napríklad na rovnakej adrese býva viacero ľudí s rovnakým menom, nedá sa povedať, ktorý z nich má vzťah k danej obchodnej spoločnosti.„Ide o širší problém viacerých verejných registrov, ktorý sa snáď bude riešiť zavedením bezpríznakových identifikátorov. Teda špeciálnych čísel, ktoré budú jednoznačne určovať osobu, no nebudú o nej prezrádzať ďalšie osobné údaje na rozdiel od napríklad rodných čísel v súčasnosti,“ dodal.Zástupcovia mimovládok hovoria, že zmeny v obchodnom registri by sa mali prejaviť predovšetkým v zjednodušení a zrýchlení zápisov a zmien v registri. Kunder tiež navrhuje, aby boli údaje z neho dostupné tretím stranám.„Bolo by užitočné, kedy bol nový obchodný register prístupnejší tomu, aby údaje z neho využívali aj aplikácie tretích strán cez tzv. API. Údaje z neho by tak mohli byť jednoducho využité v rozličných projektoch,“ uviedol príklad možného vylepšenia.Riaditeľ AFP pripomína, že zmeny obchodného registra si do veľkej miery vynútila aj zmena legislatívy. Na základe novej eurosmernice o boji proti praniu špinavých peňazí sa vyžaduje, aby sa zverejňovali koneční užívatelia výhod, ak ich vplyv alebo podiel na zisku presahuje 25 percent.Podľa Kundera sa tak o pozadí niektorých obchodných spoločností, najmä akcioviek, verejnosť dozvie viac.V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že zlepšením prístupu k spravodlivosti sa osobitne zameria na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to zavedením nového obchodného registra.