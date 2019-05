V. Remišová: Majetok nadobudnutý podvodmi bude dodatočne zdanený

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) - Majetok nadobudnutý podvodmi bude dodatočne zdanený a zavedú sa prísne daňové tresty. Predpokladá to návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku, ktorý na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predkladá opozičné hnutie OĽaNO. Podľa predsedníčky jeho poslaneckého klubu Veroniky Remišovej má zaviesť daňové tresty až do výšky 100-percentnej hodnoty nepreukázaného majetku.povedala Remišová a poukázala na podobnú koncepciu zavedenú pred niekoľkými rokmi v Českej republike. Podotkla, že na základe súčasne platného zákona o preukázaní pôvodu majetku, neboli od roku 2011 odsúdené žiadne osoby. Preto sa ho podľa jej slov neoplatí "opravovať" a navrhujú novú koncepciu.Túto povinnosť navrhujú presunúť z orgánov činných v trestnom konaní na správcu dane, ktorý bude podľa jej slov konať na základe podnetov či vlastných zistení, keďže má k dispozícii daňové priznania. Ako ozrejmila, prípadný podnet musí byť neanonymný, pričom platí ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov korupcie.povedala. Správca dane tak podľa jej slov v zmysle zákona vyzve daňovníka na preukázanie príjmov, ktorý ich buď preukáže, alebo ho vyzvú aj na predloženie súpisu majetku. Ak sa preukáže, že príjmy súhlasia s výškou majetku, konanie bude ukončené.vysvetľujú v dôvodovej správe.Remišová si myslí, že získať podporu pre tento zákon v radoch opozície nebude problém, pretože im ide o spoločný záujem. V novej vláde chce, aby to bolo pilierom boja proti korupcii. Čo sa týka vládnej koalície, nevie, či ho podporí. V prípade, že nie, hľadať budú podporu u občanov.