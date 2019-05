V. Remišová žiada koalíciu o podporu zákona o majetku

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 29. mája (TASR) - Predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová žiada koaličné kluby o podporu nového zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. O právnej norme by mal parlament rokovať na júnovej schôdzi. Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd ešte jasne nepovedali, či návrh z dielne OĽaNO podporia, budú o nich hovoriť kluby.uviedla Remišová s tým, že preukazovanie pôvodu majetku je pilierom boja proti korupcii. O podpore zákona je pripravená rokovať. Pripomína, že vládna koalícia má túto tému vo svojom programovom vyhlásení.uviedol pre TASR predseda klubu SNS Tibor Bernaťák. Podobnú odpoveď dal TASR aj šéf klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák.poznamenal.Predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý súčasný zákon v minulosti presadil, hovoril k téme začiatkom mája. Nepovedal definitívne nie opozičnému návrhu, pokiaľ bude vylepšovať súčasný stav.povedal s tým, že čokoľvek pomôže v tejto oblasti, bude len rád.Pripomína, že zákon o preukazovaní pôvodu majetku presadil on, ale ústavný súd konštatoval protiústavnosť v súvislosti s retroaktivitou zákona a dôkazným bremenom.poznamenal Fico. Nazdáva sa, že by bolo dobré zaoberať sa práve otázkou dôkazného bremena.Nový návrh podľa Remišovej zavádza alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku, ktorého ťažisko má spočívať v dodatočnom zdanení nelegálnych príjmov.priblížila Remišová.