V stredu si pripomíname Medzinárodný deň mierových síl OSN

Bratislava 29. mája (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo si každoročne 29. mája pripomína deň príslušníkov mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN). Vojaci, policajti, ako aj civilní experti pod vlajkou OSN pomáhajú udržiavať mier po celom svete už 71 rokov. TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Medzinárodný deň mierových síl OSN si pripomenuli v stredu aj zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci.Slovensko patrí podľa rezortu diplomacie medzi dlhodobých prispievateľov do mierových misií OSN. V súčasnosti má Slovensko 250 vojakov a policajtov, vrátane žien, v troch mierových misiách OSN a to na Golanských výšinách, resp. na Blízkom východe (UNTSO), na Cypre (UNFICYP) a na Haiti (MINUJUSTH).spresnilo ministerstvo.V stredu si podľa rezortu zároveň pripomíname aj pamiatku tých, ktorí pri výkone služby v mierových misiách OSN podstúpili tú najvyššiu obetu a položili v nich svoj život. Počas uplynulých 71 rokov v službe mieru zahynulo viac ako 3800 príslušníkov mierových síl OSN.Zamestnanci Ministerstva obrany SR a príslušníci Ozbrojených síl SR si v stredu taktiež pripomenuli Medzinárodný deň mierových síl OSN, ktorých súčasťou sú už 26 rokov aj slovenskí vojaci. Pri tejto príležitosti si zároveň pri Pamätníku zmierenia v areáli rezortu obrany v Bratislave uctili pamiatku svojich šiestich kolegov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v službe bledomodrých baretov.uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Zároveň zdôraznil, že každému z nich za to patrí úcta a vďaka.Pod modrou vlajkou OSN v súčasnosti pôsobí celkovo 243 slovenských vojakov, z toho 22 žien, a to v rámci misie UNFICYP na Cypre a pozorovateľskej misie UNTSO na Blízkom východe. Aktuálne je v zahraničných misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu nasadených celkovo 477 príslušníkov Ozbrojených síl SR, pričom dodnes plnilo úlohy v zahraničí už takmer 19.000 slovenských profesionálnych vojakov v 21 krajinách na troch kontinentoch sveta.Prvá mierová misia OSN bola schválená Bezpečnostnou radou OSN v roku 1948. V súčasnosti sú tzv. Modré prilby nasadené do 14 mierových misií OSN na štyroch kontinentoch. Celkovo v súčasnosti v mierových operáciách OSN slúži viac ako 88.000 vojakov a policajtov, 13.000 civilných expertov a 1300 dobrovoľníkov zo 124 členských krajín OSN.