V Rige sa konalo prvé spoločné zasadnutie vlád Lotyšska a Estónska

Riga 21. augusta (TASR) - Prvé spoločné zasadnutie lotyšskej a estónskej vlády sa v utorok uskutočnilo v Rige, a to pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia nezávislosti oboch pobaltských republík.Podľa slov lotyšského premiéra Márisa Kučinskisa by sa obe krajiny mali spoločne usilovať o posilnenie prítomnosti Severoatlantickej aliancie (NATO) v Pobaltí.vyhlásil Kučinskis a dodal, že treba urobiť maximum pre posilnenie prítomnosti NATO vo vzduchu, na zemi, ako aj v záujme voľného pohybu spojencov v prípade krízovej situácie.Hostiteľ podčiarkol, že spoločné zasadnutie vládnych kabinetov je ďalším krokom v záujme prehĺbenia dvojstrannej spolupráce oboch krajín.Estónsky premiér Jüri Ratas na margo projektu Rail Baltica vyzdvihol jeho význam nielen z hľadiska urýchlenia a zefektívnenia prepravy medzi oboma krajinami, ale aj uľahčenia života občanov a osobitne podnikateľov oboch krajín.Informovali o tom svetové tlačové agentúry.Predmetom rokovaní boli okrem iného otázky posilnenia regionálnej bezpečnosti, ale aj posúdenie energetických a dopravných projektov vrátane výstavby železničnej trate Rail Baltica, či aktuálne otázky európskej politiky vrátane rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021-2027.Obe strany sa dohodli na vzájomnej výmene údajov o lotyšskej a estónskej populácii. Na úrovni ministrov došlo i k dohode o zriadení jednotného regionálneho trhu s plynom do roku 2020.