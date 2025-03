V Rimavskej Sobote sa stala tragická dopravná nehoda, chodec vošiel do cesty autobusu – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.3.2025 (SITA.sk) - V pondelok 24. marca vo večerných hodinách sa na ceste I/16 v Rimavskej Sobote stala tragická dopravná nehoda. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 48-ročný chodec náhle vošiel do jazdnej dráhy autobusu, ktorý išiel v smere od Lučenca do Košíc a chodca zachytil pravou prednou časťou.„Chodec bol z miesta nehody prevezený s vážnymi zraneniami do nemocnice, kde zraneniam podľahol," uviedla polícia. Dychová skúška na alkohol bola u vodiča autobusu negatívna, u nebohého bude prípadné požitie alkoholu zisťované pri pitve. Vyšetrovateľ z Rimavskej Soboty začal v danej veci trestné stíhanie pre usmrtenie.