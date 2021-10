V Rimavskej Sobote zostáva nezamestnanosť stále na úrovni 20 percent, najmenej ľudí bez práce je v Nitre

V Bratislave nezamestnanosť vzrástla

Bez práce zostávajú desaťtisíce ľudí

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota zotrval aj v septembri tohto roka na prvom mieste v miere evidovanej nezamestnanosti. V tomto okrese totiž bola najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti spomedzi všetkých okresov na Slovensku, keď dosiahla 20,26 percenta. Medzimesačne pritom klesla o 0,26 percentuálneho bodu.Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Revúca, a to 19,50 percenta. Oproti augustu išlo o pokles o 0,51 percentuálneho bodu.Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres Kežmarok. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila symbolicky o 0,01 percentuálneho bodu na 17,32 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 75 okresoch, vzrástla len v troch okresoch a v jednom okrese zostala na augustovej úrovni. Nezamestnanosť pritom mierne medzimesačne stúpla v okresoch Bratislava IV, Pezinok a Bratislava V.Najviac sa nezamestnanosť oproti augustu znížila v okrese Košice-okolie, a to o 0,69 percentuálneho bodu. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Nitra.Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 3,40 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Hlohovec, Piešťany, Zlaté Moravce a Trenčín.V okrese Hlohovec miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 3,48 percenta, v okrese Piešťany 3,62 percenta, v okrese Zlaté Moravce 3,65 percenta a v okrese Trenčín 3,67 percenta. Okresy s mierou nezamestnanosti pod štyrmi percentami dopĺňajú okresy Nové Mesto nad Váhom, Ilava a Trnava.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v septembri tohto roka 7,09 percenta. Išlo o najnižšiu úroveň od mája minulého roka. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesla o 0,28 percentuálneho bodu a medziročne o 0,34 percentuálneho bodu.Úrady práce evidovali celkovo 210 456 ľudí bez práce, čo je o 6 691 osôb menej ako v auguste tohto roka. Medziročne ich počet poklesol o 13 937 osôb.