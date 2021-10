Rodinných firiem a úspešných podnikateľov pribúda, problémom sú však dediči

Obavy podnikateľov sú opodstatnené

Rodinné podnikanie ovplyvňujú viaceré faktory

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Podiel rodinných firiem a úspešných podnikateľov neustále rastie. Väčšina rodinných firiem a úspešných podnikateľov na Slovensku a v Čechách verí, že ich podnikanie preberie niektorý z potomkov. V skutočnosti podľa Petra Jakubičku z Across Private Investments až 70 percent bohatých rodín nedokáže úspešne presunúť majetok z jednej generácie na druhú.Zatiaľ čo po páde komunizmu bolo podnikanie živelnou záležitosťou a veľa vecí sme robili takpovediac „za pochodu“, v súčasnosti si mnohí podnikatelia podľa Jakubičku uvedomujú, že ekonomický úspech možno zaistiť práve vďaka dôkladnému a plánovanému odovzdaniu majetku ďalšej generácii.Ak vezmeme do úvahy, že na Slovensku slobodne podnikáme zhruba 30 rokov a na rozdiel od vyspelejších krajín nám chýba, resp. bola prerušená, historická skúsenosť s medzigeneračným transferom majetku, sú obavy mnohých podnikateľov či majiteľov firiem podľa neho opodstatnené.Ako ďalej pokračoval Michal Šubín zo spoločnosti Subin&Partners, medzi zásadné chyby patrí absencia hodnôt týkajúcich sa rodiny a majetku definovaných zakladateľmi.„Ľudia, čo začali podnikať v deväťdesiatych rokoch, nemali skúsenosť a nemali sa o čo oprieť, nevedeli definovať hodnoty a presunúť ich na svoje deti a tie sa nevedeli o ne oprieť v budúcnosti,“ skonštatoval Šubín.Problémom je podľa neho aj nerovnomerné rozdelenie majetku medzi dedičov, čo prináša krízu do rodinného vzťahu, ako aj absencia pravidiel pre nakladanie s majetkom.Avšak je to aj odlišné a nerovnomerné zaobchádzanie s deťmi. Veľký problém v rámci rodinného podnikania je podľa Šubína aj fiktívna práca člena rodiny alebo odmena nezodpovedajúca vykonanej práci.Podnikateľ by mal podľa Šubína zvážiť problematiku dedenia, a teda, či chce rodina majetok vlastniť alebo len ovládať. Do budúcnosti je dôležité podľa neho aj to, koľko dedičov podnikateľ má.Pre správne naplánovanie komplexnej štruktúry rodinného holdingu je potrebné zohľadniť aj vzájomné vzťahy jednotlivých členov v rodine a ich schopnosti prevziať majetok v budúcnosti a riadiť ho.