V roku 1942 bol vypravený prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime

Mysleli si, že idú za prácou

V táboroch zahynuli desaťtisíce Židov

25.3.2020 - Prvý transport s tisíckou židovských dievčat zo Slovenska do vyhladzovacieho tábora v poľskom Osvienčime bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade v stredu 25. marca 1942 o 20:20 hodine. Uvádza sa to na stránke Ústavu pamäti národa.V domnienke, že idú za prácou do pracovného tábora, začali židovské dievčatá v Poprade zhromažďovať už niekoľko dní pred prvým transportom. V popradských kasárňach bolo zriadené sústreďovacie centrum s kapacitou 1 200 osôb, kam privážali židovské dievčatá z celého východného Slovenska.„Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1 000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy nevediac, že sa vezú na takmer istú smrť. Vlak smeroval na Žilinu a Čadcu. Až 26. marca 1942 okolo 4:00 hodiny opustil územie Slovenska pri obci Skalité smerom na poľský Zwardoň,“ uviedol Pavol Makyna z Ústavu pamäti národa s tým, že v ten deň v popoludňajších hodinách vystúpilo z vagónov 999 živých žien, ktoré boli následne podrobené selekcii na rampe v koncentračnom tábore Osvienčim, ktorý zriadili nacisti.Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z prvého transportu asi 20 mladých dievčat.Týmto sa začala prvá vlna transportov zo Slovenska, ktorá trvala až do 20. októbra 1942. Ľudácky režim sa ňou zbavil spolu 57 628 židovských spoluobčanov, pričom za každú osobu mal Nemcom zaplatiť takzvaný osídľovací poplatok 500 ríšskych mariek.„Druhá séria transportov odštartovala počas okupácie Slovenska nacistickými vojskami. Prvý z nich bol vypravený 30. septembra 1944 zo Serede. Do konca vojny bolo vyvezených ďalších asi 13 500 Židov. Celkovo tak v koncentračných táboroch v dôsledku transportovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70-tisíc židovských občanov,“ dodal Makyna.V prvých štyroch transportoch bolo 3 670 dievčat a žien, v ďalších odchádzali mladí chlapci od šestnásť rokov a od júla už vlakmi začali deportovať celé rodiny vrátane malých detí a starcov. Z popradskej stanice od júna 1942 vypravili ešte ďalších šesť transportov. Do Osvienčimu deportovali 3-tisíc ľudí a 3 858 do Treblinky.V októbri 1942 násilné transporty zastavili a obnovili ich na jeseň v roku 1944. Z celkového počtu 65 692 deportovaných slovenských Židov do Osvienčimu sa podľa údajov repatriačných úradov vrátilo v roku 1945 celkovo 348 osôb.