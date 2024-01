V roku 2023 zrealizovali zdravotní klauni 2614 klauniád

Klauni navštevovali choré a znevýhodnené deti, ale aj dospelých pacientov a seniorov

Rozvoj projektov pre pacientov na psychiatrických oddeleniach

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o. z. oslávi 20. narodeniny

*Klauniáda - ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice alebo v seniorskom zariadení. Klauniáda trvá štandardne približne 2-3 hodiny. Pri špeciálnych programoch pod klauniádou rozumieme napr. 1 návštevu domácnosti s chorým dieťaťom, 1 dopoludnie venované odprevádzaniu detí na operácie, 1 deň nácviku s deťmi pri programe Cirkus Paciento a pod.

12.1.2024 (SITA.sk) -"Na pozadí viacerých tém, ktoré v roku 2023 trápili ľudí, a aj nás sa hlboko dotkli, môžeme hrdo povedať, že uplynulý rok bol pre nás úspešný," hovoría dodáva: "Až 2614 klauniád, ktoré zrealizoval náš takmer 70-členný klaunský tím, v sebe skrýva približne 7000 hodín smiechu chorých detí, ich rodičov, ale aj dospelých pacientov, seniorov a zdravotníckeho personálu. Úžas a smiech, ktoré vyvolávajú stretnutia s našimi zdravotnými klaunmi, pôsobia veľmi blahodarne - aj v ťažkých chvíľach dokážu uvoľniť napätie, dodať silu i odhodlanie, zlepšiť náladu a zmeniť atmosféru. Rok 2023 bol naplnený množstvom takýchto okamihov. Veľká vďaka patrí našim zdravotným klaunom a kolegom, ale aj všetkým našim podporovateľom a partnerom, bez ktorých by sme našu smiechuplnú misiu nemohli realizovať."Dôležitou udalosťou roka bolo prijatie zástupcov Červeného nosapri príležitosti Svetového dňa úsmevu.Zdravotní klauni zrealizovali minulý rokvo vyše 50 nemocniciach po celom Slovensku. Zdravotné klauniády na detských oddeleniach sú hlavným programom združenia a predstavujú pre deti veľkú úľavu od stresu z nemocničného prostredia a procedúr, zlepšujú psychickú pohodu a môžu byť významnou podporou liečebného procesu.odborných lekárov stretli deti a ich rodičia zdravotných klaunovodprevádzali zdravotní klauni pacientov spolu počasvo všetkých troch detských nemocniciach na Slovensku.S programomzavítali zdravotní klauni 42-krát do domácností, kde žije vážne choré dieťa v dlhodobej intenzívnej starostlivosti, aby osviežili atmosféru a priniesli uvoľnenie celej rodine.Hudobný interaktívny programpriviezli zdravotní klauni deťom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením do špeciálnych škôl po celom Slovensku. V minulom roku využili okrem predstavenia, ktoré má pôvod v Holandsku, aj vlastné autorské predstavenie, ktoré vznikalo počas pandémie.V priebehu minulého roka pripravili zdravotní klauniZúčastnilo sa ho spolu 308 dlhodobo hospitalizovaných detí v 3 detských liečebniach, na 3 onkologických a 3 psychiatrických oddeleniach. Ide o týždňový program, počas ktorého deti trénujú spolu s klaunmi nové zručnosti, aby ich predviedli na konci týždňa vo veľkolepom cirkusovom vystúpení.v 31 seniorských zariadeniach sa v minulom roku klaunskej návšteve tešili spolu, pričom išlo prevažne o pravidelné návštevy.Už tradične koncom roka navštívili klauniv 6 nemocniciach.Pre zdravotnícky personál pripravili 4-krát prekvapenie v podobe nového projektu Oáza, s ktorým zdravotníkov vítali do rannej smeny. Dvakrát zorganizovaliodborný seminár o používaní humoru v komunikácii s pacientom.V minulom roku sa Červený nos zameral na rozvoj programov pre pacientov s psychickými poruchami.vysvetľuje: "Už dlhšie sme vnímali potrebu posunúť naše klaunské návštevy na detských psychiatrických oddeleniach na inú úroveň, priblížiť sa viac k pacientovi, najmä v tínedžerskom veku. V spolupráci s kolegami z českej organizácie Zdravotní klaun, sme začali pracovať na rozvoji tohto programu, vyškolili sme klaunský tím a pilotne sme tento nový projekt spustili a budeme v jeho rozvoji pokračovať ďalej."Zdravotní klauni začali v r. 2024 navštevovať aj dospelých pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. "Myšlienka podpory terapie klaunským humorom oslovila prednostku kliniky doc. MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD. a na jej podnet sme zahájili návštevy a stali sa súčasťou multidisciplinárneho tímu, ktorý sa snaží prinavrátiť pacientom s psychickými poruchami ich zdravie," hovorí Pavel Mihaľák.V apríli oslávi organizácia 20. narodeniny. "Znamená to 20 rokov profesionálneho klaunského humoru na detských oddeleniach nemocníc. Pri tej príležitosti pripravujeme viacero aktivít a prekvapení pre detských pacientov, seniorov aj pre širokú verejnosť, ktorá nás bude môcť výnimočne stretnúť aj mimo nemocnice - stali sme sa napríklad charitatívnym partnerom Štafetového behu od Tatier k Dunaju," prezradil. "Naším cieľom je prekročiť v budúcom roku 3000 klauniád. Už onedlho, po ukončení výberového procesu, bude mať náš klaunský tím viac ako 70 členov. Naďalej kladieme dôraz na vzdelávanie a kvalitu klaunskej práce a očakávame, že po absolvovaní predpísaných povinných workshopov a prednášok získajú ďalší naši klauni medzinárodný certifikát profesionálneho zdravotného klauna," uzavrel výkonný riaditeľ Milan Šagát.Informačný servis