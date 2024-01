dm ponúka z grantového programu Školy na zelenú príspevok na fotovoltické panely

12.1.2024 (SITA.sk) -Tému inovatívneho využívania energetických zdrojov dm drogerie markt prináša do škôl a školských zariadení prostredníctvom projektu Školy na zelenú. V prvom ročníku medzi školské zariadenia v Lokci, Marhani a Seredi prerozdelila 82 843 €. "Pri hodnotení sme mali stanovené viaceré kritériá. S prizvanými odborníkmi sme posudzovali technický stav ako statiku či izoláciu budov. Pozerali sme sa aj na to, akým spôsobom školy pracujú s témou udržateľnosti a ekológie – akým vzdelávaním a projektami k nej vedú deti a mládež," približuje vyhodnocovanie žiadostí z roku 2023 Mária Kalčok Babušová, členka hodnotiacej komisie projektu za dm drogerie markt.Prihlasovanie žiadostí do druhého ročníka výzvy prebieha od 10.1. do 9.2.2024. Elektronickou formou môžu žiadosť podať všetky inštitúcie, ktoré sú ministerstvom evidované v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom formulára na webstránke www.darca.sk , kde si záujemcovia pri registrácii svojho profilu medzi nadačnými fondmi vyberú "Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis" a ako program zvolia možnosť "dm Školy na zelenú 2024".Podávanie žiadostí sa 9. februára 2024 uzatvára o 13:00 hod. Po tomto termíne prebehne formálna kontrola žiadostí a dvojkolové odborné hodnotenie. Vybrané inštitúcie sa o pridelení finančného príspevku dozvedia 12. apríla 2024 a na realizáciu projektu budú mať čas dokonca októbra 2024. Limit podpory pre jedného žiadateľa je v rozmedzí od 10 000 € do 50 000 €.Grantový program Školy na zelenú svoje finančné prostriedky v oboch rokoch získal aj vďaka kampani Giving Friday, ktorá v dm už tradične nahrádza výpredajovú akciu "black friday". Podstatou kampane je venovanie 5 % denného obratu z predajní, e-shopu aj mobilnej aplikácie Moja dm-App tam, kde financie chýbajú. Po podpore ekologických projektov občianskych združení, obcí a miest, zabezpečenia slávnostného jedla pre ľudí bez domova a vytvorení počítačových učební pre marginalizované skupiny, sa v posledných dvoch rokoch kampaň sústredila na podporu inštalácie fotovoltických panelov do škôl a školských zariadení. V novembri 2023 sa touto kampaňou podarilo vyzbierať sumu 69 453,85 €. Tieto prostriedky sú na ceste za udržateľnosťou pripravené pomôcť ďalším školám a školským zariadeniam.Podrobnejšie informácie a štatút grantovej výzvy nájdete naInformačný servis