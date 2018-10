V Ruse sa konal pohreb zavraždenej bulharskej novinárky Marinovovej

Na archívnej snímke Viktorija Marinovová. Foto: Facebook Foto: Facebook

Sofia 12. októbra (TASR) - Stovky príbuzných, priateľov a kolegov sa v piatok zúčastnili na pohrebe zavraždenej bulharskej novinárky Viktorije Marinovovej v jej rodnom meste Ruse. Pohreb sa konal v miestnom pravoslávnom Chráme sv. Trojice. Telo 30-ročnej novinárky našli minulý týždeň v sobotu v parku pri rieke Dunaj.Bulharská prokuratúra medzitým identifikovala podozrivého páchateľa ako 21-ročného Severina Krasimirova. V neprítomnosti ho obvinili zo znásilnenia a vraždy. Bulharsko požiadalo o jeho vydanie z Nemecka, kde ho zadržali na základe medzinárodného zatykača.Podľa nemeckých úradov Krasimirov vyhlásil, že nemal v úmysle Marinovovú zabiť, pričom poprel jej znásilnenie a okradnutie. Muž sa priznal, že bol pod vplyvom alkoholu a drog, keď sa v parku dostal do hádky so ženou, ktorú nepoznal. Uviedol, že ženu udrel do tváre a hodil ju do kríkov, ale "poprel úmysel vraždiť".Pred smrťou bola žena znásilnená a surovo zbitá. Smrť nastala zrejme v dôsledku úderov do hlavy a uškrtenia. Podozrivý býval v Ruse neďaleko parku, v ktorom k vražde došlo. Bulharsko opustil údajne cez Rumunsko ešte v sobotu.Nemecká prokuratúra oznámila, že Krasimirov bude vydaný do Bulharska do desiatich dní, informuje agentúra AP. Primátor Ruse Plamen Stoilov novinárom povedal, že "táto brutálna vražda vrhla tieň na mierumilovné mesto".Marinovová po sebe zanechala sedemročnú dcéru.Novinárka v septembri moderovala televízny program, v ktorom vystupovali dvaja investigatívni novinári, zatknutí za preverovanie údajnej sprenevery fondov EÚ. Bulharskou verejnosťou preto prebehli špekulácie, či útok nesúvisí s jej prácou, hoci Marinovová zrejme nebola priamo zapojená do vyšetrovania korupcie.Európski lídri aj americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvali bulharské úrady, aby prípad dôkladne vyšetrili.