V ruskej Voronežskej oblasti explodoval sklad s výbušninami, dôvodom sú padajúce trosky ukrajinského dronu

7.7.2024 (SITA.sk) - Séria explózií v sklade s výbušninami v ruskej Voronežskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Ukrajinou, nastala po tom, ako trosky zo zostreleného ukrajinského dronu spôsobili požiar skladu. Uviedli to miestni predstavitelia. Gubernátor oblasti Aleksandr Gusev povedal, že padajúce trosky vyvolali „detonáciu výbušných predmetov".Nijaké obete nehlásili, ale evakuovali obyvateľov susednej dediny. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu ráno o výbuchoch v sklade vo Voronežskej oblasti neinformovalo. Konštatovalo len, že ruské systémy protivzdušnej obrany zničili ukrajinský dron v susednej Belgorodskej oblasti.Predstaviteľ ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, však pre agentúru The Associated Press povedal, že Ukrajinci podnikli úder na sklad munície v dedine Serhijivka vo Voronežskej oblasti.Podľa jeho slov Rusko v napadnutom objekte „skladovalo rakety zem-zem a zem-vzduch, muníciu pre tanky a delostrelectvo a škatule s nábojmi do ručných strelných zbraní". Dodal, že sklad Moskve slúžil na dodávky munície pre ruských vojakov na Ukrajine.