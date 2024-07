Hlas podporuje mier na Ukrajine, ale taký, ktorý podľa Tomáša rešpektuje územnú celistvosť

7.7.2024 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD podporuje ukončenie bojov na Ukrajine, avšak mier musí byť spravodlivý a rešpektujúci územnú celistvosť nášho východného suseda. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister práce Reagoval tým na výrok predsedu vlády Roberta Fica , ktorý povedal, že ak by mu to zdravie dovolilo, išiel by s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na cestu do Kyjeva a do Moskvy s cieľom hľadať mierové riešenie konfliktu. Predstavitelia Európskej únie NATO sa však vyjadrili, že Orbán nemá na rokovania žiadny mandát.„Nemusíte mať obavy, že by aj tieto prístupy, ktoré vyriekol pán premiér, by nejakým spôsobom spochybňovali zahranično-politickú orientáciu Slovenska," uviedol Tomáš. Doplnil, že Hlas jasne povedal, že SR musí byť súčasťou Európskej únie a NATO. „Tam sa proste nič nemení," dodal minister.