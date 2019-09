V Rusku odsúdili ďalšieho demonštranta za násilie voči policajtovi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. septembra (TASR) - Moskovský súd odsúdil v stredu na 3,5-ročné väzenie s výkonom trestu v pracovnom tábore ďalšieho demonštranta, ktorý 27. júla počas protestu v Moskve sotil do policajta a hodil do neho odpadkový kôš. S odvolaním sa na správy ruských médií o tom informovali agentúry AFP a DPA.Jevgenij Kovalenko (48) vinu poprel, pričom uviedol, že sa snažil iným demonštrantom pomôcť v tom, aby sa vyhli násilnému zadržaniu, píše AFP.Iný moskovský súd skôr v stredu odsúdil na tri roky odňatia slobody s výkonom trestu v pracovnom tábore aj iného demonštranta. V tomto prípade išlo o 28-ročného Kirilla Žukova, ktorého odsúdili za to, že 27. júlaSúd v Moskve vyniesol ešte v utorok rozsudky v kauzách dvoch ľudí obvinených v súvislosti s udalosťami v Moskve z 27. júla. Jeden z nich bol odsúdený na dva roky väzenia za, druhý dostal tri roky väzenia za striekanie slzotvorného plynu v spreji smerom k bezpečnostným zložkám.Konanie týkajúce sa piatich ďalších osôb Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) pre nedostatok dôkazov o vine — účasti na úradne nepovolených zhromaždeniach — odložil. V prípade dvoch ďalších osôb Sledkom požiadal, aby boli presunuté z väzby do domáceho väzenia.Zmienený nepovolený protest z 27. júla v Moskve zorganizovala opozícia v reakcii na vylúčenie nezávislých či opozičných predstaviteľov z blížiacich sa septembrových komunálnych volieb v Moskve. Počas neho i nasledovných demonštrácií, ktoré sa v Moskve konali v júli a auguste, zadržala polícia celkovo asi 3000 ľudí.Išlo o najväčšie zásahy proti demonštrantom od vlny protestov v rokoch 2011 a 2012, ktoré sa konali proti opätovnému zvoleniu Vladimira Putina za prezidenta.