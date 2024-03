V Rusku sa začali prezidentské voľby. Putin už dostal aj prvú „gratuláciu“ k víťazstvu (foto)

Piate volebné obdobie po sebe

15.3.2024 (SITA.sk) - Úrady uviedli, že hlasovanie sa odohráva usporiadaným spôsobom. V jednej z moskovských volebných miestností však podľa médií istá žena vyliala zelenú tekutinu na volebnú urnu.Ruské prezidentské voľby sa odohrávajú na pozadí tvrdého záťahu úradov na disent, ľudskoprávne skupiny a nezávislé médiá, ako aj na pozadí vojny na Ukrajine. Neprinesú pritom žiadne prekvapenie, keďže 71-ročný Putin kandiduje o znovuzvolenie na piate funkčné obdobie v podstate bez konkurencie.Jeho politickí oponenti sú buď vo väzení alebo v exile, dosiaľ najhlasnejší kritik Alexej Navaľny j minulý mesiac zomrel vo väzenskej kolónii a traja ďalší kandidáti vo voľbách sú nevýrazní politici zo strán priateľských Kremľu.Zároveň sa neočakáva, že voľby budú slobodné a spravodlivé. Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok na sociálnej a mikroblogovacej sieti X ironicky zablahoželal Putinovi k jeho "drvivému víťazstvu vo voľbách, ktoré sa začali dnes". "Žiadna opozícia. Žiadna sloboda. Žiadna voľba," napísal v príspevku.Okrem iného aj možnosti nezávislého monitorovania volieb sú veľmi obmedzené. Pri voľbách nie je prítomná žiadna významná medzinárodná pozorovateľská misia. Pozorovatelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe neboli pozvaní a iba registrovaní kandidáti alebo štátom podporované poradné orgány môžu prideľovať pozorovateľov do volebných miestností. Agentúra AP v tejto súvislosti poznamenáva, že pri hlasovaní počas troch dní v takmer 100-tisíc volebných miestnostiach v krajine je akýkoľvek skutočný dohľad aj tak ťažký.Ukrajina a Západ odsúdili Rusko za to, že usporiadalo voľby aj v okupovaných územiach. Politickí analytici a opoziční predstavitelia konštatujú, že Ukrajina je v mnohých smeroch v centre týchto volieb. Putin chce podľa nich využiť víťazstvo ako dôkaz toho, že vojna a to, ako ju rieši, má rozsiahlu podporu.Roztrúsená ruská opozícia dúfa, že hlasovanie využije na ukážku svojho nesúhlasu s vojnou a Kremľom. Nespokojných občanov vyzvali na to, aby v nedeľu na poludnie prišli na protest do volebných miestností. Túto stratégiu podporil aj Navaľnyj pred smrťou."Musíme využiť deň volieb, aby sme ukázali, že existujeme a je nás veľa, sme skutoční, žijúci, skutoční ľudia a sme proti Putinovi.... Čo ďalej, je len na vás. Môžete hlasovať za ktoréhokoľvek kandidáta okrem Putina. Mohli by ste pokaziť svoj hlasovací lístok," povedala Navaľného vdova Julija . Ako táto stratégia zafunguje, nie je jasné.Popredná ruská nezávislá volebná pozorovacia skupina Golos tento týždeň v správe upozornila, že úrady "robia všetko pre to, aby si ľudia nevšimli samotný fakt, že sa voľby dejú". Kampaň bola podľa neho takmer nepozorovateľná a nevýrazná. Putinovu kampaň prekrývali jeho aktivity a ďalší kandidáti boli výrazne pasívni, konštatovala skupina."Súčasné voľby nebudú schopné odrážať skutočnú náladu ľudí. Vzdialenosť medzi občanmi a rozhodovaním o osude krajiny je väčšia ako kedykoľvek predtým," poznamenala.