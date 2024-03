Český premiér Fiala zoškrtal svoj prejav o Ukrajine kvôli Ficovej prítomnosti. Bál sa úniku informácií

Ficov prejav

Preškrtali najcitlivejšie informácie

15.3.2024 (SITA.sk) - Český premiér Petr Fiala na nedávnom samite v Paríži zvolanom francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na poslednú chvíľu zoškrtal obsah svojho prejavu, pretože sa obával úniku informácií. Ako referuje web aktualne.cz, dôvodom bola prítomnosť slovenského predsedu vlády Macron pôvodne ohlásil zástupcov zhruba pätnástich krajín a Fiala plánoval, že ostatných oboznámi s tým, ako pokračuje česká iniciatíva zháňania munície pre Ukrajinu z mimoeurópskych krajín. Šéf českej vlády vedel, že okolo stola budú sedieť spojenci a chcel ísť do podrobností, čo sa týka pôvodu a ceny munície.Z pôvodnej pätnástky sa však postupne stala dvadsaťpäťka pozvaných štátov. A ako sa ukázalo, bol medzi nimi aj šéf slovenskej vlády „Ten mal v tej chvíli za sebou prejav k dvojročnému výročiu invázie na Ukrajinu , v ktorom vyhlásil, že ruský vládca Vladimír Putin je 'falošne démonizovaný'. Ešte predtým vyvolal kontroverzie tvrdením, že život v Kyjeve je úplne normálny a krajina by nemala dostávať zbrane, aby sa konflikt nepredlžoval,“ pripomenul český web.Keď sa Fiala dozvedel, že pri rokovacom stole bude sedieť Fico, rozhodol sa prejav pozmeniť. Niekoľko bodov o českej iniciatíve z neho zmizlo.„Áno, preškrtali sme to,“ potvrdil pre aktuálne.cz nemenovaný zdroj z prostredia českej diplomacie. Tie najcitlivejšie informácie odovzdal Fiala niekoľkým lídrom individuálne.„Šéf českej vlády nechcel, aby strategické informácie o munícii pre Ukrajinu odišli cez slovenského premiéra bližšie k ruským ušiam. Česká delegácia sa čudovala aj tomu, že do Paríža dostali pozvánku neutrálne krajiny, Rakúsko a Írsko. Dôvodom preškrtania Fialovho prejavu bol však Fico,“ konštatuje aktualne.cz.