V Rusku vzali do väzby 4 manažérov podozrivých z kontaminácie ropy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. mája (TASR) - V prípade znečistenia ropy v ropovode Družba vzali v utorok v Rusku do väzby štyri osoby - vysokopostavených manažérov spoločností na skladovanie a prepravu ropy. Po dvoch ďalších podozrivých bolo vyhlásené pátranie, informoval ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom).V druhej polovici apríla sa do ropovodu Družba, ktorým tečie ropa aj na Slovensko, dostala ropa znečistená organickým chloridom, ktorý môže poškodiť rafinérie. Krajiny napojené na ropovod preto zastavili dovoz ruskej ropy.Organický chlorid, ktorým bola ropa kontaminovaná, sa používa na zvýšenie produkcie ropy. Pred transportom je však nutné ho z ropy odstrániť, inak môže poškodiť rafinérie.Ruskí vyšetrovatelia tvrdia, že zadržaní podozriví chceli takto kryť krádeže ropy.Okresný súd v Samare v utorok rozhodol, že títo štyria aktéri kauzy zostanú vo väzbe do 29. júna, uviedla agentúra Interfax.Interfax spresnil, že dvaja z väzobne vyšetrovaných sú generálni riaditelia dvoch spoločností s ručením obmedzeným a ďalší dvaja pracovali ako námestníci spoločností podnikajúcich v oblasti skladovania a prepravy ropy. Jednou zo stíhaných je žena.Osoby vzaté do väzby sú obvinené zo spáchania trestného činu "neoprávneného napojenia na ropovody, plynovody alebo systémy na prepravu ropných produktov alebo z ich poškodenia skupinou osôb na základe predchádzajúcej dohody", uvádza sa v stanovisku súdu.Podľa Interfaxu sa traja zo štvorice vzatých do väzby medzičasom odvolali proti svojmu väzobnému stíhaniu.O zadržaní štyroch podozrivých v kauze kontaminácie vyvážanej ropy informoval ruský minister energetiky Alexander Novak v utorok na rokovaní vlády. Dodal, že zdrojom znečistenia bola zrejme meracia stanica Lopatino v Samarskej oblasti.Problémy s kvalitou ruskej ropy zaznamenal bieloruský koncern Belneftechim večer 19. apríla. Podľa jeho zistení obsah organického chloridu v rope tečúcej ropovodom Družba prekročil "desaťnásobok limitných hodnôt".Ministerstvo energetiky Ruska potvrdilo, že ropa z Ruska bola kontaminovaná dichlóretánom - toxickou látkou so silnými korozívnymi vlastnosťami, ktorá sa používa ako rozpúšťadlo pre tuky a parafíny.Čistá ropa začala na územie Bieloruska ropovodom Družba tiecť opäť 2. mája, dodal Interfax. V pondelok sa objavila správa, že kvalitná ropa tečie už aj ukrajinskou vetvou ropovodu.