Vláda schválila návrh na povýšenie náčelníka generálneho štábu Zmeka

Na archívnej snímke Daniel Zmeko.

Bratislava 7. mája (TASR) - Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka povýšia do funkcie generál. Vláda v stredu schválila návrh Ministerstva obrany (MO) SR na jeho povýšenie, ako aj na povýšenie jeho zástupcu a náčelníka štábu Miroslava Lorinca do hodnosti generálmajora. Súhlasila tiež s menovaním dvoch ďalších vojakov, Petra Babiara a Róberta Kleštinca, do hodnosti brigádneho generála.Rezort obrany ozrejmil, že návrh reaguje na zmeny v armáde a je spracovaný v súlade s dlhodobým plánom rozvoja OS SR. Ako vysvetlilo ministerstvo, v súčasnosti je v rezorte a v armáde plánovaných 21 generálskych funkcií, z ktorých je 13 obsadených generálmi, sedem funkcií je obsadených plukovníkmi a jedna funkcia je neobsadená. "doplnilo MO SR.Finálne slovo pri udeľovaní hodností má prezident SR ako hlavný veliteľ OS SR.