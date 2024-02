V Rusku zadržali viac ako sto ľudí, ktorí prišli položiť kvety na pamiatku zosnulého Navaľného (foto)

Polícia zablokovala prístup k pamätníku

Lídri vinia Putina

17.2.2024 (SITA.sk) - Viac ako sto ľudí bolo zadržaných v ôsmich mestách po celom Rusku po tom, čo prišli položiť kvety na pamiatku zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného . Uviedla to prominentná ľudskoprávna skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatýkanie a poskytuje právnu pomoc.Polícia v sobotu zablokovala prístup k pamätníku v meste Novosibirsk a zadržala niekoľko ľudí nielen tam, ale aj v ďalšom sibírskom meste Surgut. Video zdieľané na sociálnych sieťach z Novosibirska ukazuje, ako ľudia umiestňujú červené kvety vzpriamene do snehu pod dohľadom polície, ktorá blokuje prístup k pamätníku páskou.V Moskve cez noc neznáma skupina ľudí pod dohľadom polície odstraňovala kvety z pamätníka neďaleko sídla ruskej Federálnej bezpečnostnej služby . Do rána sa však na mieste objavili ďalšie kvety.Ruská väzenská služba informovala, že 47-ročný Alexej Navaľnyj, ktorého väznili v arktickej väzenskej kolónii, zomrel v piatok po tom, ako sa po prechádzke cítil zle a takmer okamžite stratil vedomie, pričom sa ho nepodarilo oživiť.Navaľného tlačová tajomníčka Kira Jarmyšová však uviedla, že nemá žiadne potvrdenie o jeho smrti a podobne sa vyjadrila aj jeho manželka Julia. Presné okolnosti úmrtia vedúcej osobnosti ruskej opozície nie sú známe, ale aj ďalší svetoví lídri z neho vinia ruského vodcu Vladimira Putina a jeho autokratický režim, pre ktorých Navaľnyj predstavoval veľkú politickú aj symbolickú hrozbu.