Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. októbra 2025

V Ružomberku sa zrazilo päť áut, hromadná nehoda si vyžiadala troch zranených – FOTO


Tagy: Hromadná dopravná nehoda

Pri hromadnej dopravnej nehode v Ružomberku sa v sobotu dopoludnia zranili traja jej účastníci. 40-ročná vodička osobného motorového vozidla, ktorá išla v smere od ...



Zdieľať
nehoda ruzomberok e1760188990658 676x424 11.10.2025 (SITA.sk) - Pri hromadnej dopravnej nehode v Ružomberku sa v sobotu dopoludnia zranili traja jej účastníci. 40-ročná vodička osobného motorového vozidla, ktorá išla v smere od Žiliny na Liptovský Mikuláš, v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s ďalšími štyrmi vozidlami.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Pri dopravnej nehode utrpeli vodička a dvaja z vodičov zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. U vodičky bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. U ostatných vodičov alkohol zistený nebol,“ informovala o nehode žilinská krajská polícia. Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - V Ružomberku sa zrazilo päť áut, hromadná nehoda si vyžiadala troch zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hromadná dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico sa bojí porážky, tvrdia Demokrati a ostro protestujú proti snahám premiéra presúvať termín komunálnych volieb
<< predchádzajúci článok
Žilinka sa ohradil voči Ficovi, prokuratúra sa neriadi politickými želaniami, odkázal premiérovi

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 