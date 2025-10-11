Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

11. októbra 2025

Žilinka sa ohradil voči Ficovi, prokuratúra sa neriadi politickými želaniami, odkázal premiérovi


Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa ohradil proti vyjadreniam predsedu Smeru - SSD a premiéra



6791fccb8bf3d518418177 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa ohradil proti vyjadreniam predsedu Smeru – SSD a premiéra Roberta Fica na pracovnom sneme strany o nečinnosti generálneho prokurátora aj orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v súvislosti s podozreniami na subvenčný podvod zo strany matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.


„Jediným imperatívom pre OČTK je a bude výlučne zákon, nie želania politikov. Trestné konanie je ucelený systém, ktorý obsahuje procesné inštitúty a inštančné postupy, ktoré zaručujú garanciu zákonnosti,“ zareagoval Žilinka. Dodal, že považuje za škodlivé a nezodpovedné vyvolávať v spoločnosti neistotu ohľadom konania prokuratúry alebo dokonca generálneho prokurátora ničím nepodloženým vyvolávaním zdania nečinnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Nezodpovedá skutočnosti, že by orgány prokuratúry či OČTK v danej veci nekonali. OČTK však nie sú povinné vás, ako predsedu vlády Slovenskej republiky, o svojom postupe v konkrétnej veci informovať,“ uviedol Žilinka vo svojom vyjadrení.

Odmietol útoky na svoju osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú podľa neho založené na manipulácii, a pôsobením na emócie neprispievajú k ničomu inému, ako k znižovaniu vážnosti prokuratúry v očiach verejnosti a jej viery v zákonnosť a spravodlivosť.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa ohradil voči Ficovi, prokuratúra sa neriadi politickými želaniami, odkázal premiérovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR orgány činné v trestnom konaní OČTK Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Subvenčný podvod
V Ružomberku sa zrazilo päť áut, hromadná nehoda si vyžiadala troch zranených – FOTO
Kaliňák potvrdil plnú podporu Ficovi, na čele Smeru nemá podľa ministra obrany konkurenciu

