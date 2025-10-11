|
Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
|Denník - Správy
11. októbra 2025
Žilinka sa ohradil voči Ficovi, prokuratúra sa neriadi politickými želaniami, odkázal premiérovi
Tagy: Generálny prokurátor SR orgány činné v trestnom konaní OČTK Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Subvenčný podvod
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa ohradil proti vyjadreniam predsedu Smeru - SSD a premiéra
11.10.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa ohradil proti vyjadreniam predsedu Smeru – SSD a premiéra Roberta Fica na pracovnom sneme strany o nečinnosti generálneho prokurátora aj orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v súvislosti s podozreniami na subvenčný podvod zo strany matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
„Jediným imperatívom pre OČTK je a bude výlučne zákon, nie želania politikov. Trestné konanie je ucelený systém, ktorý obsahuje procesné inštitúty a inštančné postupy, ktoré zaručujú garanciu zákonnosti,“ zareagoval Žilinka. Dodal, že považuje za škodlivé a nezodpovedné vyvolávať v spoločnosti neistotu ohľadom konania prokuratúry alebo dokonca generálneho prokurátora ničím nepodloženým vyvolávaním zdania nečinnosti.
„Nezodpovedá skutočnosti, že by orgány prokuratúry či OČTK v danej veci nekonali. OČTK však nie sú povinné vás, ako predsedu vlády Slovenskej republiky, o svojom postupe v konkrétnej veci informovať,“ uviedol Žilinka vo svojom vyjadrení.
Odmietol útoky na svoju osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú podľa neho založené na manipulácii, a pôsobením na emócie neprispievajú k ničomu inému, ako k znižovaniu vážnosti prokuratúry v očiach verejnosti a jej viery v zákonnosť a spravodlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa ohradil voči Ficovi, prokuratúra sa neriadi politickými želaniami, odkázal premiérovi © SITA Všetky práva vyhradené.
