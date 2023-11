V rýchliku smerujúcom z Košíc došlo k incidentu medzi cestujúcimi. Zasahuje polícia

Muž v rýchliku na východe Slovenska dobodal mladé dievča, píše RTVS. Útočník sa po čine snažil utiecť, no zadržali ho dvaja muži. Dievča previezli do nemocnice. Útok sa odohral dnes večer na Spiši vo vlaku, ktorý smeroval z Košíc do Žiliny.

Útok sa vraj odohral krátko pred 20.00 h, ešte predtým, ako vlak vstúpil do stanice v Spišskej Novej Vsi.

Muž a dievča sa nachádzali v kupé sami, údajne sa nepoznali. Podľa svedkov útočník bodol dievča raz v oblasti krku a raz v oblasti ruky. Dievča cestovalo z Košíc do Ružomberka kvôli škole.

Bližšie nespresnený incident vo vlaku potvrdila aj polícia. „Keďže v súčasnej dobe zisťujeme prvotné informácie, viac informácií nie je možné poskytnúť,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová.

Železničná spoločnosť Slovensko okrem iného informovala, že na miesto bola jednému z cestujúcich privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.