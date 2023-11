Víkend zatvorených hraníc pripomenie časy železnej opony, Bratislava ho organizuje už ôsmykrát (foto)

Vzdanie úcty

1.11.2023 (SITA.sk) - Počas Víkendu zatvorených hranícsa už po ôsmykrát symbolicky uzatvoria hranice medzi Slovenskom a Rakúskom.„Chceme spoločne oceniť hodnotu slobody a vzdať úctu tým, ktorých túžba po nej stála to najcennejšie – ľudský život,“ informuje o podujatí Bratislavský samosprávny kraj (BSK) . Podujatie organizuje BSK v spolupráci s Ústavom pamäti národa (ÚPN) Krajskou organizáciou cestovného ruchu , OZ v Lepších časoch a mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves.Podujatie je súčasťou Festivalu slobody . Víkend zatvorených hraníc sa prvýkrát uskutoční v regióne Záhoria.„V piatok 10. novembra v Malackách uvedieme pre stredné školy a verejnosť divadelné predstavenie Krídlo, ktoré vyrozpráva skutočný príbeh Josefa Hlavatého a jeho trojročného syna Davida. Obom sa neďaleko Malaciek podarilo prekonať železnú oponu na podomácky vyrobenom rogale,“ priblížila samospráva.Po predstavení sa uskutoční diskusia s historikom ÚPN Petrom Miklem a účinkujúcimi. V sobotusa uskutoční podujatie pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi. Návštevníci sa k cyklomostu budú môcť prepraviť zážitkovým autobusom Železná opona, na ktorý je potrebné sa vopred prihlásiť.„Cestou sa stanú svedkami príbehu o tom, ako sa deti a mladí ľudia pred rokom 1989 nevedomky stávali súčasťou represívneho režimu na hraniciach,“ poznamenal BSK.Na brannom cvičení si návštevníci vyskúšajú, čo všetko musel ovládať „uvedomelý“ občan ČSSR. Na „cestičke pohraničníkov“ v Devínskej Novej Vsi im historik Peter Mikle priblíži príbehy útekov cez železnú oponu. Pripravená je aj nová geokešingová hra Iron Curtain, kde sa hráči virtuálne ocitnú v totalitnom režime.„Špeciálne pre deti je pripravený zážitkový program o opone, ktorá nepatrila do divadla,“ uvádza samospráva. Program na pódiu bude patriť skladbám Nežnej revolúcie. Ako zasiahla železná opona do životov detí a mladých ľudí porozpráva historik Peter Mikle.Herci Divadla Astorka Korzo´90 prednesú autentické príbehy ľudí, ktorí túžili po slobode. Program spestrí aj jedinečný príbeh lásky slovenskej colníčky a rakúskeho colníka, ktorých spojila Nežná revolúcia. Záver podujatia bude patriť pietnej spomienke a zapaľovaniu sviečok pri Pamätníku obetí železnej opony.