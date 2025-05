V Šali došlo k tragickej dopravnej nehode, 48-ročný muž zišiel s autom z cesty a narazil do stromu

20.5.2025 (SITA.sk) - Po náraze do stromu skonal 48-ročný vodič. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitrianskom kraji, záchranné zložky v popoludňajších hodinách vyrazili k dopravnej nehode na ceste III/573 Šaľa v smere na Vlčany.„Vodič vozidla Honda z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlo mimo cestu a narazil do stromu. 48 ročný muž žiaľ utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," informuje polícia. Doplnila, že prítomnosť alkoholu, či iných návykových látok, u zosnulého bude zisťovaná pri pitve. Okolnosti a príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.