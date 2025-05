Všetky kontroly na hraniciach s Maďarskom aj Rakúskom súvisiace so slintačkou a krívačkou sa rušia

20.5.2025 (SITA.sk) - O polnoci budú zrušené všetky hraničné kontroly na hraniciach s Maďarskom i Rakúskom, ktoré boli zavedené v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky. Upravené by mali byť aj niektoré ďalšie opatrenia. Na tlačovej besede o tom informoval po zasadnutí ústredného krízového štábu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Pripomenul, že na Slovensku bolo šesť ohnísk tohto vysoko nákazlivého ochorenia.Doplnil tiež, že utorkové rokovanie ústredného krízového štábu bolo posledné, keďže sa počas inkubačnej doby nepotvrdilo žiadne nové ohnisko nákazy. Mimoriadny stav súvisiaci s opatreniami v ohniskách ochorenia by mal platiť približne do konca mesiaca (máj).Riaditeľ Štátnej veterinárnej správy Martin Chudý doplnil, že od zajtrajška (streda 21. mája) platia nové opatrenia. Platia stále pre časť maďarského územia, na Slovensku sú v platnosti pravidlá ochrany chovov či zákaz vstupu do chovov.„Rušia sa zóny. Na Slovensku teda už nebudeme mať reštrikčné zóny v súvislosti s ohniskami. Môžu sa otvárať zoologické záhrady, registrované zariadenia pre vystavovanie verejnosti, opäť za prísnych podmienok," zdôraznil. Doplnil, že v platnosti ostáva aj vyšetrovanie zvierat. Niektoré opatrenia sa podľa jeho slov zmiernia, avizoval ale, že budú pokračovať v kontrolách dodržiavania opatrení. Opatrenia podľa jeho slov rušia aj Česko, Poľsko a Rakúsko.Zrušenie kontrol na hraniciach v praxi prinesie stiahnutie policajtov z hraníc, odstránenie zábran a dopravného značenia. Uviedla to policajná prezidentka Jana Maškarová . „Ostávajú preventívne kontroly vo vnútrozemí," dodala. Otvorenie sa podľa jej slov týka všetkých hraničných prechodov. Ráno sa začne aj s demontážou dezinfekčných brán.