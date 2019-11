V Šamoríne sa zišlo viac ako 100 olympionikov, prišiel aj Zachara

Michal Martikán, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 15. novembra (TASR) - Na jednom mieste na Slovensku sa ešte nikdy nestretlo toľko olympionikov rôznych generácií a z rôznych športov ako v piatok v šamorínskom centre X-bionic sphere. Na prvý Národný zraz olympionikov, ktorý usporiadala Slovenská asociácia olympionikov, prišlo viac ako sto športovcov. Nechýbala medzi nimi väčšina slovenských olympijských víťazov a medailistov ako Michal Martikán, Miloslav Mečíř, Elena Kaliská, Ján Zachara, Anton Tkáč, bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, Matej Tóth, bratranci Peter a Ladislav Škantárovci, Jozef Lohyňa, Zuzana Rehák Štefečeková, Jozef Krnáč, Slavomír Kňazovický, Danka Barteková, Igor Liba, František Kunzo, Jozef Gönci a ďalší.Každého olympionika čakal po príchode dekrét o titule OLY od svetovej asociácie olympionikov, ktorý môžu olympionici používať za menom aj v oficiálnom styku. Organizácia NZO je prvá veľká úloha SAO od jej tohtoročného znovuobnovenia. Cieľ SAO je organizovať takéto stretnutie každý rok a pracovať ešte na iných projektoch a počas celého roka šíriť ideály olympizmu aj po školách a dostávať do povedomia študentom terajšiu, ale aj staršiu generáciu olympionikov.povedal predseda SAO Michal Martikán.Najstarším účastníkom piatkovej stretávky bol 91-ročný Ján Zachara, olympijský víťaz v boxe z roku 1952.povedal Zachara. Vzápätí ukázal, že napriek pokročilému veku mu nechýba zmysel pre humor:Zachara nad pozvánkou neváhal, od prvej chvíle bol rozhodnutý, že príde:Do Šamorína dorazil aj Jozef Lohyňa, majster sveta z roku 1990 z Tokia v zápasení vo voľnom štýle a držiteľ bronzu z OH 1988 v Soule:Základná myšlienka SAO je informovať a šíriť úspechy, ktoré slovenskí olympionici dosiahli.povedal Martikán.Na zraze sa ukázali aj športovci, ktorí reprezentovali Slovensko pod piatimi kruhmi v kolektívnych športoch. Prišli hokejistky Jana Kapustová, Zuzana Tomčíková a Iveta Frühauf Karafiátová, ich mužskí kolegovia Igor Liba a René Pucher. V družnej debate bolo vidieť aj basketbalistky.uviedla pre TASR Zuzana Žirková, medailistka z majstrovstiev Európy v basketbale, trojnásobná víťazka Euroligy a účastníčka OH 2000 v Sydney.