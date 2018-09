V Šaštín-Stráže meste sa o primátorský post uchádzajú traja kandidáti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šaštín-Stráže 20. septembra (TASR) – V meste Šaštín-Stráže sa o post primátora mesta uchádzajú traja kandidáti. Pre TASR to uviedla zapisovateľka mestskej volebnej komisie Alena Poláková.Kandidovať bude súčasný primátor Jaroslav Suchánek ako nezávislý, Radovan Prstek, ktorý bol v minulosti primátorom dve volebné obdobia ako kandidát Smeru-SD, ale do novembrových komunálnych volieb pôjde ako nezávislý. Tretím uchádzačom o primátorský post je poslankyňa mestského zastupiteľstva Gerda Fodorová za Národnú koalíciu.O poslanecké miesta je 41 uchádzačov v troch volebných obvodoch. Z nich sa do mestského zastupiteľstva dostane 11. V roku 2014 kandidovalo na primátora sedem uchádzačov a o poslanecké miesta malo záujem 22 občanov mesta.