Šinzó Abe bol znovuzvolený za predsedu Liberálnodemokratickej strany

Japonský premiér Šinzó Abe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 20. septembra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe bol vo štvrtok znovuzvolený do funkcie predsedu vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP), čo mu otvára cestu k trom ďalším rokom v najvyššej exekutívnej funkcii v krajine.V straníckom hlasovaní Abe porazil svojho jediného vyzývateľa, bývalého ministra obrany Šigerua Išibu, informovala agentúra AP.Podľa rozhlasovej stanice Deutsche Welle (DW) sa po tomto hlasovaní Abe môže stať najdlhšie slúžiacim premiérom v dejinách Japonska. Úrad predsedu vlády zastáva od decembra 2012.Odkedy sa dostal k moci, Abe posilnil svoje postavenie v LDP a získal podporu konzervatívcov, čo krajine prináša stabilitu a kontinuitu v oblasti hospodárskej a diplomatickej politiky, uviedla AP.Abeho vláda podľa DW prijala v ekonomike sériu opatrení, ktoré pomohli obnoviť jej rast. Pre tieto procesy zahŕňajúce menovú politiku, výdavky štátu a štrukturálne reformy sa vžil názov "abenomika". Mnohí odborníci však upozorňujú, že ekonomické reformy napredujú pomaly a samotný Abe a jemu blízki ľudia sa zaplietli do mnohých škandálov.V predvečer hlasovania sa Abe vo svojom prejave zaviazal, že budúcim generáciám odovzdá. Sľúbil reformovať sociálne zabezpečenie tým, že zvýši vek odchodu do dôchodku na viac ako 65 rokov a vytvorí podmienky, aby sa ľudia na pracovnom trhu udržali čo najdlhšie.Aj keď voliči v Japonsku považujú ekonomiku a sociálne zabezpečenie za priority, Abeho cieľom je využiť hlasovanie na presadenie svojho sna, ktorým jejaponskej pacifistickej ústavy, platnej od druhej svetovej vojny.Ústava schválená po kapitulácii Japonska na konci druhej svetovej vojny nastolila demokratické procesy, zakotvila úlohu cisára v štáte a zabezpečila pacifistický charakter krajiny. Postupne sa však v Japonsku dostala k moci nová vlna politikov, ktorí vlajú po uznaní práva Japonska na pravidelnú armádu, vysvetlila DW.