V septembri na Slovensku rástli reálne aj nominálne mzdy

Bratislava 9. novembra (TASR) - Na Slovensku v septembri tohto roka rástli zamestnancom priemerné nominálne aj reálne mzdy. Zvýšili sa vo viacerých odvetviach. Vyplýva to z piatkových údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Priemerná nominálna mesačná mzda sa v septembri tohto roka medziročne zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 9,2 %, vo vybraných trhových službách o 7 %. Vzrástla aj v maloobchode, a to o 6,7, vo veľkoobchode sa zvýšila o 5,9 %, v ubytovaní o 5,4 %, v priemysle o 5,2 %, v stavebníctve o 5,2 %, doprave a skladovaní o 4,7 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 %.V podobných sektoroch rástla aj priemerná reálna mesačná mzda. Medziročne stúpla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,9 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,4 %, vybraných trhových službách o 4,2 %, maloobchode o 4 %, vo veľkoobchode o 3,2 %, ubytovaní o 2,7 %, priemysle a stavebníctve zhodne o 2,4 % a v doprave a skladovaní o 1,9 %. Znížila sa len v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o jedno percento.V priemere za deväť mesiacov tohto roka sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8 %, keď dosiahla 1873 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 % na 466 eur, v ubytovaní o 8,1 % na 721 eur. Mzdy v priemysle stúpli o 7 % na 1089 eur, vo veľkoobchode sa zvýšili o 6,9 % na 951 eur, v maloobchode o 6,7 % na 715 eur, v stavebníctve vzrástli o 6,2 % na 698 eur, vo vybraných trhových službách o 5,6 % na 934 eur, doprave a skladovaní o 5 % na 940 eur a v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 % na 985 eur.Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6 %, ubytovaní o 5,5 %, priemysle a veľkoobchode zhodne o 4,3 %, maloobchode o 4,1 %, stavebníctve o 3,5 %, vybraných trhových službách o 2,9 %, doprave a skladovaní o 2,3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,1 %.