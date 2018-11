Kurz: Plukovník vo výslužbe je podozrivý zo špionáže pre Rusko

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 9. novembra (TASR) - Plukovník rakúskej armády vo výslužbe je podozrivý, že niekoľko desaťročí vykonával špionáž pre Rusko. Oznámil to v piatok rakúsky kancelár Sebastian Kurz.Plukovník je podozrivý, že začal pracovať pre ruskú tajnú službu v 90. rokoch 20. storočia a pokračoval až do roku 2018, uviedol Kurz bez toho, aby ho menoval. Do výslužby odišiel nedávno, spresnila tlačová agentúra Reuters.Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová predvolala v tejto veci ruského veľvyslanca a zrušila pripravovanú cestu do Ruska, povedal Kurz podľa agentúry AFP.dodal Kurz.