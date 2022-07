V septembri sa pred súd postavia aktéri z kauzy hotela Carlton, Eseťákov mali pripraviť o väčšinové vlastníctvo

Spor o vlastníctvo hotela Carlton

Z Eseťákov sa stali menšinoví vlastníci

Podvod s prevodom hotela

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd SR vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 20. až 22. septembra termíny hlavných pojednávaní s podnikateľmi Erikom Mikurčíkom a Zuzanou Kalmanovou.Dvojica čelí obžalobe pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v spolupáchateľstve v štádiu pokusu. Trestná kauza súvisí s medializovaným sporom o vlastníctvo bratislavského hotela Carlton.Polícia vzniesla obvinenie v tejto veci ešte začiatkom roku 2018, pričom začala v tejto veci konať na základe trestného oznámenia, ktoré podali bývalí spoločníci dvojice a partneri spoločnosti Eset Maroš Grund a Rudolf Hrubý Podľa nich ich totiž Mikurčík a jeho manželka Zuzana chceli pripraviť o väčšinové vlastníctvo hotelu. Obžalobu vo veci podal v roku 2020 bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik Týždenník Trend ešte na jeseň roka 2017 informoval o spore o hotelový komplex Carlton v Bratislave. Pôvodne podľa Trendu komplex vlastnili na tretiny Erik M., Grund a Hrubý.„Eseťáci vložili do projektu peniaze a Erik Mikurčík, obchodník s realitami, ho mal manažovať," napísal týždenník s tým, že podľa Hrubého a Grunda Erik Mikurčík bez ich vedomia navýšil vo svoj prospech základné imanie v spoločnosti Carlton Property a z nich sa stali menšinoví vlastníci.V Carlton Property získal 92 percent na základe plnej moci, o ktorej nevedeli. „Taktiež mal spolu so Zuzanou Kalmanovou dať príkaz na prevod dvoch miliónov eur z účtu firmy na ich vlastný a napokon sa mal pokúsiť o prevod budovy hotela na svoju spoločnosť Arthur Real Estate," uviedol Trend s tým, že na základe týchto skutočností podali Hrubý a Grund trestné oznámenie na políciu.V súčasnosti obžalovaný podnikateľ však na tlačovej konferencii v roku 2018 tvrdil, že o podiel v komplexe bol obratý on sám.„Každý si môže pozrieť obchodný register a zistí, že ma páni obrali o môj projekt," povedal vtedy novinárom s tým, že z pôvodne 33 percent podielu vlastní už len dve percentá a za zvyšok nevidel „ani cent". V obchodnom registri pritom podľa neho došlo v lete 2017 k neoprávnenému prepisu konateľov.