Slovenská pošta vydá pri príležitosti EYOF 2022 v Banskej Bystrici známku

Na Slovensku sa koná 16. ročník letnej edície EYOF. Usporiadateľom je mesto Banská Bystrica, súťažiť sa ale bude aj vo Zvolene, Badíne, Slovenskej Ľupči a Detve, a to v desiatich disciplínach. Festival sa koná od 24. do 30 júla.