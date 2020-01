V Severnom Írsku sú legálne sobáše homosexuálov, povolili aj registrované partnerstvá pre heterosexuálov

Obmedzenie pre registrované páry

Rozšírenie práv interupcie

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - V Severnom Írsku sú od pondelka legálne manželstvá párov rovnakého pohlavia. Homosexuálne páry sa už môžu registrovať na sobáš a keďže tak musia urobiť 28 dní vopred, prvé obrady by sa podľa predpokladov mali uskutočniť vo februári.Od pondelka sú v Severnom Írsku tiež legálne uznané manželstvá párov rovnakého pohlavia, ktoré sa už zosobášili skôr. Páry, ktoré uzavreli registrované partnerstvo, ho však zatiaľ na manželstvo zmeniť nemôžu.Zmenu registrovaných partnerstiev a budúcu úlohu cirkvi pri manželstvách párov rovnakého pohlavia by malo neskôr počas tohto roka začať posudzovať Ministerstvo pre Severné Írsko.Od pondelka tiež môžu heterosexuálne páry uzatvárať registrované partnerstvá, pripomína spravodajský portál BBC.Spojené kráľovstvo, okrem Severného Írska, povolilo manželstvá párov rovnakého pohlavia v roku 2014. V júli 2019 britskí poslanci hlasovali v prospech legalizácie manželstiev párov rovnakého pohlavia a rozšírenia práv na interrupcie v Severnom Írsku, ak do 21. októbra neobnoví činnosť regionálna vláda. Keďže sa tak do stanoveného termínu nestalo, začali platiť zmeny v zákonoch.