Výberové konania Maruniakovej a Cvikovej mohli byť manipulované, ministerstvo sa obrátilo na políciu

Zistili vážne pochybenia

Ďalší disciplinárny podnet

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so sudcami sa objavili nezrovnalosti aj pri výberových konaniach, ktoré mohli byť manipulované. Vyplýva to zo zistení osobitnej komisie Súdnej rady SR , ktorá preveruje medializované prípady podozrivých sudcov a sudkýň. V spomínanom výberovom konaní bola aj sudkyňa Zuzana Maruniaková Denisa Cviková . Obe sa spomínajú v komunikácii Mariana K. cez aplikáciu Threema „Na dožiadanie sme získali informácie z Ministerstva spravodlivosti SR , ktoré vykonalo hĺbkovú kontrolu výberového konania na Okresnom súde Bratislava V a zistilo v ňom vážne pochybenia,“ uviedla v pondelok Berthotyová , ktorá vedie osobitnú komisiu Súdnej rady SR.Zároveň dodala, že výberový proces mohol byť zmanipulovaný. Informácie potvrdilo pre agentúru SITA aj ministerstvo, ktoré už o zisteniach informovalo políciu.Maruniaková rozhodovala v civilnom procese o jednej miliónovej zmenke televízie Markíza. V prípade dala za pravdu Marianovi K. Cviková mala podľa zverejnenej komunikácie na celý prípad dohliadať.Berthotyová v pondelok informovala, že komisia odporučí rade podať ďalší disciplinárny podnet. Či to bude Cviková, alebo Maruniaková nekonkretizovala. Nie je vylúčená ani možnosť, že disciplinárne budú stíhané obe.O svojich záveroch bude komisia najskôr informovať členov súdnej rady. Najbližšie riadne zasadnutie je naplánované na 28. januára tohto roka.