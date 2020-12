V sídle Penty zasahovali policajti so samopalmi, Haščáka zadržali a obvinili z prania špinavých peňazí

aktualizované 2. decembra 13:24



Policajti vošli na šieste a siedme poschodie

Súvislosť s kauzou Gorila

Štát silnejší než oligarchovia

Demonštrácia sily

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala pri akcii v utorok 1. decembra dve osoby a voči trom vzniesla obvinenia pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom prijímania úplatku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti formou spolupáchateľstva.Ako ďalej Policajný zbor (PZ) SR informoval na sociálnej sieti, momentálne vo veci prebiehajú ďalšie procesné úkony, preto v tomto štádiu konania nebude PZ poskytovať žiadne bližšie informácie.V bratislavskom Digital Parku, kde sídli finančná skupina Penta , prebiehal zásah polície. Ako ďalej uviedol na svojom webe Denník N , do budovy vošli desiatky policajtov so samopalmi.Podľa denníka prebiehal zásah policajtov konkrétne na šiestom a siedmom poschodí, kde sídlia partneri Penty, vrátane šéfa Jaroslava Haščáka „Nemám k tomu zatiaľ žiadne informácie. Som v Prahe, nemám k tomu zatiaľ žiadne info,“ povedal denníku hovorca Penty Martin Danko Ako informuje portál aktuality.sk Jaroslava Haščáka zadržali a obvinili z korupcie a prania špinavých peňazí. Dôvodom by mala byť kauza Gorila.Gorila, Marian Kočner , obchody so štátom a šedá zóna biznisu a politiky sa podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej Za ľudí ) spájajú s postavou zadržaného finančníka. Ako ďalej napísala vo svojom profile na sociálnej sieti, je podľa nej dnes aj napriek zložitej a neľahkej dobe možné vidieť, že ak má polícia rozviazané ruky, koná aj voči doteraz nedotknuteľným osobám.Podpredseda parlamentu Gábor Grendel OĽaNO ) v súvislosti so zadržaním a obvineniami voči predstaviteľovi skupiny Penta napísal, že tlaky rôznych skupín, aby súčasná vládna koalícia skončila, budú po dnešku opäť o niečo silnejšie.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ) v tejto súvislosti zdôraznil, že štát je vždy silnejší než akokoľvek silný oligarcha, mafián alebo finančná skupina. „Ak chce,” skonštatoval. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) doplnil, že mafia je len tak silná, ako slabý je štát.Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H. Od roku 2012 na prípade pracuje špeciálny vyšetrovací tím.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) zatiaľ nemá bližšie detaily o policajnej akcii v priestoroch finančnej skupiny Penta. „Zachytil som to len, že mi dali vedieť," povedal dnes pre médiá.Zároveň uviedol, že nevie ani to, či akcia súvisí s nejakou konkrétnou kauzou. „Prebiehajú nejaké úkony procesné, takže treba si počkať," skonštatoval. Odmietol však, že by za činnosťou polície bola politická objednávka.Policajný zásah ako aj vznesenie obvinenia voči Jaroslavovi Haščákovi považuje finančná skupina Penta za neopodstatnené a neprimerané.Ako sa ďalej uvádza v stanovisku spoločnosti, ktoré poskytol jej hovorca Martin Danko , Jaroslav Haščák sa v utorok zúčastnil na plánovanom výsluchu, ktorý sa mal týkať vyšetrovania približne päť rokov starého podozrenia z trestnej činnosti z údajného nelegálneho obchodovania s nahrávkami z kauzy Gorila.„Po skončení tohto výsluchu bolo voči Jaroslavovi H. vznesené obvinenie. V tejto záležitosti ako aj počas viac ako osem rokov trvajúceho vyšetrovania kauzy Gorila poskytoval vždy plnú súčinnosť. Zásadne odmieta akékoľvek nelegálne konanie v súvislosti s aktivitami bývalého príslušníka SIS Ľubomíra A.," píše sa v stanovisku.Jaroslav Haščák zároveň podľa hovorcu Penty podnikne všetky právne kroky na svoju ochranu. „Dnešný zásah ozbrojených príslušníkov polície v priestoroch skupiny Penta považujeme za neprimeranú a neopodstatnenú demonštráciu sily," dodala spoločnosť.