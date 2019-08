V sieni Pamätníka SNP uložia urnu s pozostatkami neznámeho vojaka

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) – Pietny akt uloženia pozostatkov neznámeho vojaka v sieni Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) je jednou zo sprievodných aktivít celoštátnych osláv 75. výročia SNP, ktorú pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Ako TASR informovala Michaela Bučeková z múzea, uskutoční sa v stredu 28. augusta o 17.00 h, aj za prítomnosti vojakov nastúpených v dobových uniformách.Urnu vložia do kameňa v pietnej sieni Pamätníka SNP. Po kladení vencov zaznejú salvy a príhovory ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva.V ten istý deň o 12.00 h sa v priestore malej, Čižmárskej bašty v areáli Pamätníka SNP spustí predaj nulovej eurobankovky.Ako upozornil Mičev, pôjde o predaj tretej limitovanej série suvenírovej bankovky, ktorej hlavným motívom je dopravné a bombardovacie lietadlo typu Li-2, ktoré vidí každý návštevník pri vstupe do ich areálu. Do predaja uvedú 10.000 kusov.