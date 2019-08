Trump je za správnych okolností pripravený na stretnutie s Rúháním

Na snímke americký prezident Donald Trump na záverečnej tlačovej konferencii po rokovaní tretieho dňa summitu lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 26. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biarritz 26. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že sa podarilo vytvoriťamerického prezidenta Donalda Trumpa s iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním. Macron sa takto podľa agentúry AFP vyjadril na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom, ktorá sa konala na záver summitu lídrov skupiny G7 v juhofrancúzskom meste Biarritz.Macron ďalej uviedol, že zmienené stretnutie by sa mohlo konať už v priebehu nasledovných týždňov.dodal.Samotný Trump následne uviedol, že zaokolností je pripravený na stretnutie s Rúháním.povedal na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.Americký prezident reagoval v pozitívnom duchu na otázku, či považuje za možné, že by sa rozhovory USA s Iránom mohli uskutočniť v priebehu nasledujúcich týždňov, ako to naznačil Macron. Trump takýto návrh označil podľa stanice Sky News zaa dodal, že Irán chce veci vyriešiť, keďže sankcie majú naň "hrozný" dosah. Podľa jeho slov je naozaj možné, že sa s Rúháním stretne.Trump tiež uviedol, žeohľadom možného dosiahnutia novej dohody s Iránom.citovala ho agentúra DPA.Na otázku, čo žiada od Iránu, Trump uviedol, že aby nevlastnil nijaké jadrové zbrane ani balistické strely.