V Skalici je treba počítať s výraznými dopravnými obmedzeniami

Skalica 19. septembra (TASR) – V Skalici sa od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra uskutoční festival Skalické dni. Počas nich musia návštevníci podujatia a obyvatelia Skalice počítať s dopravnými obmedzeniami. Informuje o tom webová stránka mesta.Z dôvodu prípravy podujatia nastanú viaceré dopravné obmedzenia v centre mesta. Už od stredy (18. 9.) je uzavreté Námestie slobody, časti ulíc Jatočná a Štefánikova s obchádzkou cez ulice Potočná, Jednoradová a Mýtna, v opačnom smere po uliciach Gorkého, Kollárova a Potočná. Od štvrtka 20.00 h platí uzávierka pre Kráľovskú ulicu a časť ulice Gorkého.Od piatka (20. 9.) 22.00 h do pondelka (23. 9.) do 22.00 h bude pre dopravu úplne uzatvorená centrálna mestská zóna.uvádza sa na webovej stránke mesta.Pre ohňostroj na Základnej škole (ZŠ) Strážnická budú v piatok (20. 9.) v čase od 19.20 h do 24.00 h uzatvorené ulice v okolí ZŠ, obchádzka bude riešená po okolitých uliciach.Pre návštevníkov Skalických dní sú zabezpečené záchytné bezplatné parkoviská na panelových plochách v areáli železničnej stanice, na trávnatej ploche Záhradná a Pelíškova s vjazdom od dopravného ihriska popri potoku a výjazdom na uliciach Horská a Pod Kalváriou.