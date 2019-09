SNS očakáva, že znížením DPH na potraviny klesnú aj ceny v obchodoch

Ilustračné foto. Foto: TESCO STORES SR Foto: TESCO STORES SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Koaličná strana SNS očakáva, že znížením dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny sa znížia aj ich ceny v obchodoch. Predseda SNS Andrej Danko zároveň uviedol, že "ide o prvý skúšobný balík" a nevylúčil ďalšie snahy o zníženie dane na potraviny.Slovensko má v porovnaní s Talianskom, Rakúskom, Slovinskom a Španielskom podľa Danka oveľa vyššiu DPH na potraviny ako tieto štáty.podotkol Danko. Po novom však DPH klesne na 10 % na vybrané potraviny , ako napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb. Danko vyčíslil, že vplyv tohto opatrenia na štátny rozpočet je 65 miliónov eur. Ak by sa znížila DPH na všetky potraviny, vplyv by bol viac ako 500 miliónov eur.vysvetlil Danko.Zároveň líder SNS nevylúčil ďalšie znižovanie DPH na potraviny, ak bude strana opäť vo vláde.vyhlásil Danko. Ľudia by podľa neho mali sledovať ceny vybraných potravín.očakáva Danko.Poslankyňa SNS Eva Antošová vysvetlila, že pri výbere potravín sa poslanci orientovali najmä na tie zdravé.priblížila Antošová.Upozornila tiež na to, že Slovensko patrilo medzi krajiny s najvyššou DPH na potraviny, medzi štáty s najnižšími platmi a krajiny, kde sa zvyšujú ceny potravín.dodala Antošová.Zníženie DPH na 10 % zahŕňa potraviny, ako cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany. Ďalej sú to 100-percentná ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, hlávkový šalát, uhorky šalátové, nakladačky, strukoviny lúpané, nelúpané, jablká, hrušky, ale aj duly.Do zoznamu sa zaradí aj prírodný med a rovnako čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožky, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením.